US-Aussenminister Antony Blinken (l.) hat es geschafft, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu von einem Geisel-Deal zu überzeugen. Gelingt ihm dasselbe mit den Hamas?

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Hat er das Unmögliche möglich gemacht? US-Aussenminister Antony Blinken (62), teilte am Montag mit, dass Israel einer Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt hat. Sechs Wochen lang sollen die Kämpfe eingestellt werden, um israelische Geiseln aus dem Gazastreifen zu retten. So weit, so gut. Blinken warnt aber: «Es ist wahrscheinlich die beste Chance auf einen Deal. Es könnte aber auch die Letzte sein.» Blick erklärt dir, was der Deal bedeutet – und warum noch nichts in trockenen Tüchern ist.