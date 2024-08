Interner Streit: Laut der «Jerusalem Post» herrscht im Iran zwischen den Revolutionsgarden und dem neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian (69) Streit darüber, in welcher Art der Schlag ausgeführt werden soll. Während die Garden eine härtere Reaktion als noch am 13. April fordern, mahnt Peseschkian offenbar zur Mässigung.

Genaue Vorbereitung: Teheran ist auf der Suche nach dem «richtigen Mass». Nahost-Experte Ali Bakir von der US-Denkfabrik Atlantic Council sagt gegenüber dem Sicherheitsportal «Breaking Defense»: «Die Reaktion sollte mehr als ein gesichtswahrender Angriff und weniger als ein schwerer Schlag angesehen werden, der einen umfassenden Krieg auslösen könnte.» Eine Fehlkalkulation könnte den Iran in einen Krieg führen, den er «weder will noch gewinnen kann».

Zermürbung: Die Iraner sagen: «Das Warten auf einen Schlag ist auch eine Bestrafung.» So schreibt auch «Breaking Defense», dass der Iran in Israel «Angst und Panik» verbreiten wolle. Zudem gehe für Israel und die USA die Warterei in ständiger Alarmbereitschaft ins Geld.