Israel will Hassan Nasrallah um jeden Preis töten. Der Hisbollah-Chef versteckt sich im Libanon. Jetzt könnte er bei einem Angriff ums Leben gekommen sein. Aber wer ist der Mann überhaupt?

Israel will ihn unbedingt töten

Kurz zusammengefasst Israel griff Beirut an, um Nasrallah zu töten

Nasrallah führt Hisbollah seit 1992 und bleibt versteckt

Nasrallah ist 64 Jahre alt und seit Jahrzehnten Anführer

Johannes Hillig Redaktor News

Explosionen, Rauch und Panik: Israel hat am Freitag Beirut angegriffen. Die Attacke ereignete sich Augenzeugen zufolge in dem dicht besiedelten Beiruter Vorort Haret Hreik, nahe dem internationalen Flughafen.

Laut Israel ein gezielter Angriff, um Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah (64) zu töten. Aus Hisbollah-Kreisen hiess es, Nasrallah sei «wohlauf». Er ist der Mann, der die Hisbollah stark gemacht hat und jetzt ihr Ende bedeuten könnte. Denn der Konflikt mit Israel ist so schlimm wie nie.

Er erlebte den Bürgerkrieg

Der 64-Jährige ist inzwischen untergetaucht. Wenn er Reden hält, dann nur noch über den Bildschirm. Er muss sich verstecken und zieht nun im Hintergrund die Terror-Fäden. Aber wer ist der Mann, der seit Jahrzehnten der Kopf der Hisbollah ist?

Führt seit Jahrzehnten die Hisbollah an: Hassan Nasrallah. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Als Teenager erlebte Nasrallah den Bürgerkrieg im Libanon hautnah mit, wurde für kurze Zeit Teil einer Miliz, entschied sich dann aber für den geistlichen Weg und studierte den Islam.

Unter dem Einfluss seines Mentors, des prominenten Geistlichen und Mitbegründers der Hisbollah Abbas al-Musawi (1952–1992), den er im Irak kennengelernt hatte, schloss er sich 1982 nach der israelischen Invasion im Libanon der Hisbollah an. Als Israel 1992 Musawi ermordete, ersetzte er ihn als Generalsekretär der Hisbollah. Damals war Nasrallah gerade mal 32 Jahre alt.

Einziger Weg führt über die Waffen

In einem Interview in der «Washington Post» im Jahr 2006 beschrieb Nasrallah, wie seine Überzeugungen geprägt wurden, als er und seine Mitstreiter beobachteten, «was in Palästina, im Westjordanland, im Gazastreifen, auf den Golanhöhen und auf der Sinai-Halbinsel geschah». Dabei wurde ihnen klar, dass «wir uns weder auf die Staaten der Arabischen Liga noch auf die Vereinten Nationen verlassen können. Der einzige Weg, der uns bleibt, ist, zu den Waffen zu greifen und die Besatzungstruppen zu bekämpfen.»

Nasrallahs Name bedeutet «Sieg Gottes». Der Hisbollah-Führer wird von seinen Anhängern nahezu kultisch verehrt. Der 64-Jährige ist mit Fatima Yasin verheiratet, aus ihrer Ehe gehen fünf Kinder hervor. Sein ältester Sohn Muhammad Hadi (†18) wurde im September 1997 bei einem Feuergefecht mit den israelischen Streitkräften in Südlibanon getötet.