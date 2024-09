Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Am Dienstag um 15.30 Uhr piepsten im Libanon fast 5000 Pager, Sekunden später explodierten sie. Zwölf Menschen wurden getötet, mehr als 2800 verletzt. Am Mittwochnachmittag flogen im Süden des Landes und in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut zahlreiche Walkie-Talkies in die Luft: mindestens 14 Menschen verloren ihr Leben, mehr als 450 trugen zum Teil schwere Verletzungen davon.

Es war ein raffinierter, kaltblütiger Angriff auf Mitglieder der proiranischen Terrormiliz Hisbollah, die «Armee Gottes». Schnell wurde klar: Die kriegerische Attacke trägt die Handschrift des israelischen Geheimdiensts.