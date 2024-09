Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Die Pager-Attacke auf die Hisbollah war – aus geheimdienstlicher Sicht – ein Geniestreich. Sie hat – zum Preis von Tausenden verletzten Zivilisten – vermutlich zahlreiche Islamisten ausgeschaltet und das Kommunikationssystem der Terror-Gruppe im Libanon zerstört oder zumindest schwer beschädigt. Die Frage wird sich intern stellen: Wer hat uns verraten? Ein interner Streit ist vorprogrammiert.

Der Anschlag passierte ausgerechnet in einer Phase, in der sich die Lage im Nahen Osten leicht zu entspannen schien. Warum schlug Israel ausgerechnet in dieser heiklen Phase zu? Ein Insider hat eine Erklärung.