Nach israelischem Angriff Aufnahmen sollen zerstörten Bunker von Nasrallah zeigen

Hassan Nasrallah, Anführer der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon, wurde am Freitag bei einem Angriff Israels in Beirut am Samstag getötet. Aufnahmen sollen jetzt den Bunker zeigen, in dem sich Nasrallah während des Angriffs befunden hat.