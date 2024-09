Kurz zusammengefasst Hassan Nasrallah ist unter israelischen Bomben gestorben

Israel zeigt unangefochtene militärische Überlegenheit im Nahen Osten

Richard Werly

Hassan Nasrallah ist unter israelischen Bomben gestorben. Dieser eine Satz schien vor einigen Monaten noch undenkbar. Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 schien der jüdische Staat mehr denn je in Schwierigkeiten zu sein, gefangen in der Gefahr einer fatalen Verstrickung im Gazastreifen, der von israelischen Truppen als Vergeltung für das Massaker an über 1100 Menschen verwüstet worden war.

Fast täglich schlugen Raketen und Flugkörper in Nordisrael ein und zwangen über 70'000 Menschen zur Flucht. Dann kam es zum Fernkrieg gegen die libanesische Hisbollah. Und aus diesem mörderischen Kräftemessen geht Benjamin Netanyahu heute als eindeutiger Sieger hervor. Hassan Nasrallah wurde nach mehreren Hisbollah-Kommandeuren und Hunderten von Führungskräften der libanesischen Schiitenbewegung, die durch die Explosion ihrer Pager verstümmelt wurden, eliminiert.

Technologische Überlegenheit und ein starker Geheimdienst

Dieser Sieg kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Nur wenige Tage vor dem Gedenken an den 7. Oktober, jenes «Pogrom», das Israel geschworen hat zu rächen, indem es alle tötet, die das Massaker in Auftrag gegeben haben oder daran beteiligt waren. Doch wie hoch wird der Preis für diesen militärischen Sieg sein, der dank der technologischen Überlegenheit der israelischen Waffen und der aussergewöhnlichen Kontrolle seiner Geheimdienste errungen wurde.

Am 31. Juli gelang es den israelischen Kräften sogar, den politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, bei einem Angriff auf das Gästehaus, in dem er sich aufhielt, mitten in der iranischen Hauptstadt Teheran zu töten. Dieser Preis könnte in der Tat sehr hoch sein. Zumindest an diesen drei Fronten, die nach den erfolgreichen Operationen der israelischen Armee, die im Südlibanon noch immer nicht am Boden gegen die Hisbollah-Armee interveniert hat, immer noch klaffen.

Unangefochtene militärische Überlegenheit

Der geopolitische Preis. Wird die unangefochtene Überlegenheit der israelischen Armee den letzten Widerstand des palästinensischen Volkes brechen und der schiitischen Bewegung im Südlibanon das Rückgrat brechen? Wird der Iran, der derzeit von westlichen Wirtschaftssanktionen hart getroffen wird und dem weitere gezielte Tötungen durch Israel drohen, endlich seine Haltung ändern und aufhören, diese «Stellvertreter» zu bewaffnen, um den jüdischen Staat anzugreifen? Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, das Mullah-Regime ist in grossen Schwierigkeiten. Ja, Benjamin Netanyahu kann einen Sieg für sich verbuchen. Ja, alle, die Israel angreifen, haben Angst. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass der Wunsch nach Rache auf beiden Seiten wahr ist. Heute ist das palästinensische Volk auf den Knien. Die libanesischen Schiiten sind gedemütigt. Können die arabischen Mächte sie im Stich lassen und über ihre Leichen verhandeln? Oder besteht im Gegenteil die Gefahr, dass eine weitere Front eröffnet wird?



Der Preis der Angst für die Juden. Israel kämpft mit der eigenen Stärke. Sein Gegenschlag ist erbarmungslos. Doch der Preis dafür ist eine beispiellose Zahl von Todesopfern in Gaza. Mehr als 40'000 Tote im palästinensischen Gebiet. Und nun Luftangriffe auf die libanesische Hauptstadt und den Südlibanon, die Hunderte von Toten fordern. Das wahrscheinlichste Ergebnis wird, trotz der weltweiten Besinnung anlässlich des 7. Oktobers, ein Anstieg des Antisemitismus sein. Israel macht de facto alle Juden in den westlichen Ländern zu potenziellen Zielen. Den Preis der Angst zahlen vor allem die jüdischen Gemeinden in Europa, die dem alltäglichen Zusammenleben mit grossen muslimischen Gemeinden ausgesetzt sind. Benjamin Netanyahu hat eine Antwort: Alle Juden sollen nach Israel kommen und dort Zuflucht finden.

Sieg und Verwundbarkeit

Der Preis der militärischen Eskalation. Israel hat in seiner Geschichte immer wieder Momente des Ruhms und der Verwundbarkeit erlebt. Heute, mit dem Tod von Hassan Nasrallah, der in seinem Hauptquartier in Beirut geschlagen und unter Wohnhäusern begraben wurde, verzeichnet die israelische Armee einen ihrer schönsten Erfolge. Die Voraussetzung für diese Überlegenheit ist jedoch eine ständige militärische Eskalation. Israel ist immer stärker auf amerikanische Waffenlieferungen angewiesen, die für seine Operationen unerlässlich sind. Und diese Übervorteilung hat ihren Preis, auch finanziell. Das Land hängt nun vollständig von diesem Krieg ab. Die demokratische Debatte bleibt in Israel lebendig, wo täglich Demonstrationen den Rücktritt Netanyahus fordern. Doch die extreme Rechte drängt an die Schalthebel der Macht. Der jüdische Staat bleibt belagert. Diese Realität wird nicht verschwinden.

Der politische Preis. Benjamin Netanyahu hat erreicht, was er wollte: Am 7. Oktober wird er als der Mann erscheinen, der sich dem internationalen Druck nie gebeugt und die Feinde Israels beseitigt hat. Dies geschah um den Preis einer permanenten Kriegspolitik und einer beispiellosen Demütigung der palästinensischen Bevölkerung. Kann die israelische Demokratie die Kontrolle zurückgewinnen? Wird die regierende Koalition aus Rechten und Rechtsextremen nicht noch stärker versucht sein, ihren Vorteil auszuspielen, zum Beispiel in den besetzten Gebieten durch den Ausbau der Siedlungen? Das Schwert Israels ist seine höchste Garantie. Es kann auch seiner Gesellschaft sehr schaden. Und seinen Institutionen.