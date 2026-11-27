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Endlich habe Donald Trump (80) den Regime-Change geschafft, stichelten iranische Staatsmedien nach den US-Zwischenwahlen – nur halt dummerweise nicht in Teheran, sondern in Texas. In der Häme steckt eine Prise bittere Wahrheit für den US-Präsidenten: Nach neun Monaten Krieg hat er seine Ziele am Persischen Golf weit verfehlt.

Kurz vor Weihnachten stehen die Zeichen im Nahen Osten nach ruhigeren Wochen erneut auf Sturm. Gleich zwei Faktoren könnten den Krieg noch vor Heiligabend erneut vollauf eskalieren lassen. Trump selbst trägt dafür für einmal nicht die Hauptverantwortung.

Die Lage am Golf bleibt prekär. An Land leidet das iranische Volk noch immer unter einem menschenverachtenden Regime, das aufgrund der anhaltenden Seeblockade seiner Häfen und der rapide steigenden Inflation zusehends Mühe bekundet, das 90-Millionen-Land am Laufen zu halten.

Zu Wasser dauert die Blockade der Strasse von Hormus an. Vor dem Krieg wurde rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Gashandels durch die Meeresenge abgeliefert. Jetzt blockieren US-Kriegsschiffe iranische Tanker. Und iranische Seeminen und Torpedos machen die Durchfahrt für alle anderen extrem gefährlich.

Teheran ist fast zur Eskalation gezwungen

Trotz Geleit durch US-Kriegsschiffe sind laut dem Maritimen Informationszentrum JMIC, einem Zusammenschluss von 47 Nationen, alleine in Hormus im November 17 Schiffe angegriffen worden. Laut der Beobachtungsstelle «Hormuz Strait Monitor» haben in den letzten 24 Stunden gerade mal sieben Schiffe die Meeresenge passiert.

Angespannter Stillstand vor dem nächsten Schlachtsturm? Das scheint leider gut möglich, auch wenn fast drei Viertel der Amerikaner laut jüngsten Umfragen gegen den Krieg sind. Und auch wenn die Demokraten im US-Parlament mit aller Kraft versuchen, Trumps aggressive Instinkte mit einer Kriegsbudget-Sperre zu stoppen.

Wie lange sich die USA den Krieg (bis Mitte November kostete er mehr als 48 Milliarden Dollar!) noch leisten können oder wollen, ist unklar. Trump sagt in einem Interview mit der «New York Post», bis Ende Januar sei alles finanziert. Die US-Demokraten sagen, es solle kein Cent mehr in den Feldzug gegen die Mullahs fliessen. In den kommenden Wochen bis zur Amtseinsetzung des neuen Kongresses könnte Trump jederzeit wieder zuschlagen. Erst kürzlich schickte er einen dritten Flugzeugträger in den Nahen Osten.

Das Regime in Teheran schlägt bereits jetzt eskalierende Töne an. Verhandlungen über ein Kriegsende gäbe es erst, wenn alle iranischen Forderungen (darunter Aufhebung aller Sanktionen, Entsperrung aller Konten, Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen) erfüllt seien, sagt Verhandlungschef Mohammad Bagher Ghalibaf (65). Das iranische Militär hat in den vergangenen Tagen US-Luftabwehrsysteme in Bahrain angegriffen. Mutmasslich, um die US-Verteidigungsfähigkeit bei einer nächsten iranischen Angriffswelle zu schmälern.

Mullahs haben gefährliche Lektion gelernt

Das amerikanische Institut für Kriegsstudien ISW kommt in einer aktuellen Analyse zum Schluss, dass sich das Regime aufgrund der sich rapide verschlechternden Wirtschaftslage und aufkeimender Proteste im Land gezwungen sehen könnte, den Krieg erneut zu eskalieren und die Seeblockade seiner Häfen militärisch zu durchbrechen.

Der Iran-Experte Karim Sadjadpour der Carnegie Stiftung für Internationalen Frieden kommt in einem aktuellen Essay im Magazin «Foreign Affairs» zum Schluss, das iranische Regime habe aus den vergangenen neun Monaten eine gefährliche Lehre gezogen: «Eingeständnisse kriegt man durch Gewalt, nicht durch Verhandlungen.» Entsprechend gross sei die iranische Bereitschaft, dem Todfeind USA nach der kurzen herbstlichen Verschnaufpause vor dem anbrechenden Winter erneut richtig einzuheizen.

Nicht vergessen darf man in der komplexen Lage die israelische Komponente. In Israel streiten sich die Parteien nach den Wahlen von Ende Oktober grad über die Bildung einer neuen Regierung. Für Noch-Premier Benjamin Netanyahu (77) sieht es nicht gut aus. Sein Kontrahent Gadi Eisenkot (66) kommt der benötigten 61-Sitze-Mehrheit für eine Regierungskoalition immer näher. Netanyahu könnte versucht sein, die laufenden Verhandlungen durch eine erneute Eskalation des Krieges zu stören und sich künstlich an der Macht zu halten.

Hält Trump zu Israel?

Das gaben mehrere Analysten dem Sender Al-Jazeera zu Protokoll. Offenbar schickte Netanyahu schon Mitte November einen Gesandten nach Washington, um das Weisse Haus über Irans angebliches neues Chemiewaffenprogramm zu unterrichten. Ein klarer Versuch, Trump ein zweites Mal zum Mitkämpfer gegen die Mullahs zu machen.

Der hat den Israelis jüngst einen herben Schlag verpasst und liess die von Amerika jährlich bezahlten vier Milliarden Dollar an Militärhilfe für den jüdischen Staat streichen. Fast scheint es, als hätte Trump keinen Bock mehr auf Krieg.

Mehrfach hat er betont, die Verhandlungen liefen hervorragend. Der Krieg «könnte jederzeit beendet sein», erzählte er der «New York Post». Anders als Netanyahu und die iranischen Mullahs muss und kann sich Trump nicht mit Kriegsgeheul künstlich an der Macht halten. Er arbeitet an seinem politischen Vermächtnis. Sich noch einmal als grosser Versöhner und Friedensstifter zu inszenieren: Das passt ihm viel besser in den Kram. Ob das reichen wird, um den Schlamassel im Nahen Osten zu beenden, ist eine andere Frage.