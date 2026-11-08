Eisenkot will mit Netanyahu-Partei zusammenarbeiten

Israels Präsident Isaac Herzog hat Oppositionsführer Gadi Eisenkot offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Mitten in einer historischen Krise und nach den jüngsten US-Wahlen steht der Ex-Generalstabschef nun vor einer echten Herkulesaufgabe.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag fiel in Jerusalem der offizielle Startschuss für eine neue israelische Regierung. Präsident Isaac Herzog (66) beauftragte Gadi Eisenkot (66), den Chef des grössten Oppositionsbündnisses, mit dieser Mammutaufgabe. Das berichtet die «Times of Israel».

Bei der Zeremonie am Amtssitz des Präsidenten machte Herzog den Ernst der Lage klar. «Der Staat Israel braucht eine stabile Regierung. Eisenkot, ich erwarte von Ihnen, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, um eine Regierung zu bilden, die sowohl denen dient, die für Sie gestimmt haben, als auch denen, die nicht für Sie gestimmt haben», sagte er.

Zusammenarbeit mit Likud?

Auf Eisenkot wartet ein zerrissenes Land. Doch nicht nur im Innern brennt es. Nach den Wahlen in den USA stehe Israel vor einer «neuen politischen Realität», warnte Herzog. Jetzt gelte es, «nach dem Krieg die diplomatischen Prozesse in der Region voranzubringen» und den «20-Punkte-Plan von Präsident Trump» für den Gazastreifen in die Tat umzusetzen.

Eisenkot zeigt sich pragmatisch. Er schliesst sogar eine Zusammenarbeit mit der Likud-Partei des scheidenden Premierministers und der Religiös-Zionistischen Partei des bisherigen Finanzministers Bezalel Smotrich nicht aus.

«Wenn die Mitglieder des Likud und der Religiös-Zionistischen Partei aufrichtig der Ansicht sind, dass die Zeit für Einheit gekommen ist (...), sehe ich keinen Grund, warum sie eine von mir geführte Regierung, die auf den von mir dargelegten Prinzipien basiert, nicht unterstützen sollten», stellte Eisenkot klar. Dennoch weiss der Ex-General um die Schwere seiner Mission: «Wir durchleben eine der kritischsten Phasen, die die israelische Demokratie je erlebt hat.»