Ob am WEF in Davos oder in amerikanischen Medien: Donald Trump schaltet in seiner Schock-Politik einen Gang zurück. Die Frage bleibt, wie lange der Sinneswandel anhält.

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Guido Felder Ausland-Redaktor

Das neue Jahr begann mit Schrecken. US-Präsident Donald Trump (79) griff bei Grönland zur Kriegsrhetorik und verlagerte in den vergangenen Tagen seine Armada um den Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» in den Nahen Osten. Die Zeichen standen an mehreren Fronten auf Krieg.

Nun aber krebst Trump zurück. Plötzlich will er von einer militärischen Übernahme Grönlands und von neuen Strafzöllen nichts mehr wissen. Plötzlich könnte es mit dem Iran doch noch eine Lösung geben. Was steckt hinter seinem Sinneswandel?