Irans Oberster Führer ist 86 Jahre alt und gilt als gesundheitlich angeschlagen

Israel strebt im Iran weiter den Regimewechsel an, während US-Vizepräsident J. D. Vance (40) nach Amerikas Erstschlägen gegen den Iran erklärte, man sei nicht mit dem Land im Krieg, sondern mit dem iranischen Atomprogramm. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) ergänzte, es sei nicht das Ziel, Teheran einen Regimewechsel aufzuzwingen. Die Angriffe seien «absichtlich begrenzt».

Am späten Sonntag mischte Präsident Donald Trump (79) die Regimewechsel-Diskussion auf: «Wenn das derzeitige iranische Regime nicht in der Lage ist, den Iran wieder gross zu machen, warum sollte es dann keinen Regimewechsel geben?», schrieb Trump auf Truth Social. Trump stellt eine Art rhetorische Falle, ohne den Regimesturz direkt zu fordern. Wenn das iranische Regime unfähig sei, das Land zu verbessern, müsse man doch einen Wechsel in Betracht ziehen.

Angeschlagener Oberster Führer

Den Iran in Freiheit und Demokratie zu bomben, dieser Illusion erliegt weder Trump noch Netanyahu. Doch womöglich gibt es Hinweise auf erste Risse im iranischen System. Die amerikanischen Angriffe auf den Iran am frühen Samstag Ortszeit haben in Teheran eine immer offenere Debatte über die Zukunft des Landes angeheizt – und darüber, ob der Oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei (86) an der Macht bleiben soll. Hinter den Kulissen finden offenbar Geheimgespräche statt. Es geht für den Iran um nicht weniger Krieg oder Frieden und die Rolle Chameneis, der mit 86 Jahren als gesundheitlich angeschlagen gilt.

Das legt der angesehene Nahost-Historiker und Yale-Dozent Arash Azizi (37) in einer Analyse zu den aktuellen Vorgängen im Iran dar. Der Exiliraner mit akademischen Auszeichnungen verfügt über direkte Drähte nach Teheran. Im renommierten Magazin The Atlantic schreibt jetzt Azizi: «In den Tagen vor der amerikanischen Intervention hatte eine Gruppe iranischer Geschäftsleute, Politiker und Militärs sowie Angehöriger hochrangiger Geistlicher damit begonnen, einen Plan auszuhecken, wie der Iran ohne Chamenei regiert werden könnte – sei es im Falle des Todes des 86-jährigen Führers oder seiner Absetzung.» Dies hätten Azizi zwei an den Gesprächen beteiligte Quellen anvertraut.

Teheran derzeit «voll von Komplotten»

Die «Verschwörer» hätten vereinbart, dass ein aus einigen hochrangigen Beamten bestehendes Führungskomitee die Führung des Landes übernehmen und mit den USA ein Abkommen zur Beendigung der israelischen Angriffe aushandeln soll. Die Geheimgespräche würden bewusst geleakt, in der Hoffnung, dass die Enthüllung dabei helfen könnte, die regionale und internationale Reaktion einzuschätzen.

Teheran sei derzeit «voll von solchen Komplotten. Jeder weiss, dass Chameneis Tage gezählt sind», so Azizi. «Selbst wenn er im Amt bleibt, wird er keine tatsächliche Macht haben.» Einzelne Militärs, die in die Pläne involviert sind, stehen demnach bereits in regelmässigem Austausch mit Vertretern westlicher Grossmächte und erbitten Unterstützung für einen politischen Neuanfang.

Der frühere Präsident Hassan Rohani (76), der selbst nicht an den Gesprächen teilnahm, wird offenbar für eine Schlüsselrolle innerhalb dieses Übergangsgremiums in Erwägung gezogen. Der Geistliche und Politiker war von 2013 bis 2021 Präsident des Iran und als Gemässigter für die Aushandlung des Atomabkommens mit den Weltmächten im Jahr 2015 bekannt.

«Feiger» Chamenei

Laut iranischer Verfassung müsste der sogenannte Expertenrat – ein Gremium aus 88 Klerikern – einer formellen Absetzung des Obersten Führers zustimmen. Angesichts der angespannten Lage erscheint eine offizielle Abwahl derzeit unwahrscheinlich. Chamenei könnte Insidern zufolge durch politischen Druck oder die Machtübergabe an einen Übergangsnachfolger entmachtet werden.

«Seit Jahren führt Chamenei sein Land in Gesängen von ‹Tod nach Amerika› und ‹Tod nach Israel› und gleichzeitig Kämpfe auf iranischem Heimatboden vermieden», schreibt Azizi. «Jetzt ist das iranische Territorium von beiden unter Beschuss.» Chameneis Haltung gelte widerspenstig und vorsichtig zugleich, «fast schon feige».

Gesichtswahrend dürfte der Iran in den kommenden Tagen mit einem mehr symbolischen Angriff reagieren. Doch das Land steht am Scheideweg: Entweder Teheran eskaliert den Krieg und riskiert die Feindschaft von Golfstaaten, die US-Stützpunkte beherbergen. Oder Teheran strebt einen historischen Kompromiss mit den USA an, der jahrzehntelange Feindseligkeit beendet. Die Eliten um Chamenei herum fragen sich, sagt Azizi, ob er für den Kriegs- oder Friedensfall «beiseite geschoben werden muss».