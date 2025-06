Nach dem US-Angriff auf den Iran kündigte der iranische Aussenminister Vergeltung an. Man werde sich «mit allen notwendigen Mitteln» wehren. Wie werden die USA darauf regieren? Die Militärführung will sich in einer Pressekonferenz äussern – Blick tickert live.

Darum gehts USA greifen iranische Atomanlagen an und treten in den Krieg ein

Trump droht Iran mit grösserer Tragödie und bezeichnet den Staat als «Tyrannen»

vor 31 Minuten vor 31 Minuten Ende der Pressekonferenz Die Pressekonferenz ist zu Ende – Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine verlassen den Raum. Wir schliessen somit den Ticker. Vielen dank für die Aufmerksamkeit – bis zum nächsten Mal. vor 36 Minuten vor 36 Minuten «Wir haben respektvoll mit ihnen zusammengearbeitet» In einer der letzten Fragen, die Pete Hegseth von Reportern gestellt bekommt, wird er gefragt, ob er sich Sorgen über die mögliche Reaktion der US-Verbündeten mache. Er sagt, die USA seien sich der Herausforderungen bewusst, vor denen die Verbündeten in der Region stünden. «Wir haben respektvoll mit ihnen zusammengearbeitet», sagt er. Anschliessend wird er zur Kommunikation zwischen den USA und dem Iran befragt – und ob es noch eine Chance auf eine diplomatische Lösung gebe. Hegseth sagt, Washington habe Teheran wiederholt eingeladen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. «Sie wissen genau, was die amerikanische Position ist und welche Schritte sie unternehmen können, um Frieden zu ermöglichen, und ich hoffe, dass sie dies tun», sagt er. vor 37 Minuten vor 37 Minuten Gab keinen bestimmten Moment für Angriff Hegseth wird nun gefragt, ob es einen bestimmten Moment gab, in dem Donald Trump beschloss, «abzudrücken». Er antwortet, dass Trump sich «voll und ganz dem Friedensprozess verpflichtet» habe und ein Verhandlungsergebnis wolle. Hegseth sagt jedoch, er habe dem Iran «alle Möglichkeiten gegeben und sei auf Blockade gestossen». Er fügt hinzu, dass es «für Trump keinen bestimmten Moment gab, aber einen Moment, in dem er erkannte, dass es an der Zeit war, Massnahmen zu ergreifen, um die Bedrohung zu minimieren». vor 41 Minuten vor 41 Minuten «Ging nicht um Regimewechsel» Die offizielle Pressekonferenz ist zu Ende. Nun dürfen die anwesenden Journalisten ihre Fragen stellen: Auf die Frage ob ein Regime-Wechsel in Iran angestrebt werde, antwortet Hegseth: «Bei dieser Mission ging es nicht um einen Regimewechsel und das war auch nie der Fall.» «Der Präsident hat eine Präzisionsoperation genehmigt, um die Bedrohungen unserer nationalen Interessen durch das iranische Atomprogramm und die kollektive Selbstverteidigung unserer Truppen und unseres Verbündeten Israel zu neutralisieren», so Hegseth abschliessend. vor 44 Minuten vor 44 Minuten Vergeltung wäre «unglaublich schlechte Entscheidung» Caine sagt weiter, die US-Streitkräfte seien weiterhin in «höchster Alarmbereitschaft» und «in voller Bereitschaft, auf etwaige iranische Vergeltungsschläge zu reagieren». Er sagte, eine Vergeltung wäre ihrerseits eine «unglaublich schlechte Entscheidung». vor 45 Minuten vor 45 Minuten Schadenserfassung wird einige Zeit dauern Es werde einige Zeit dauern, bis das Ausmass des vom Iran erlittenen Schadens vollständig erfasst werden könne, führt Caine weiter aus. «Die endgültigen Kampfschäden werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber eine erste Einschätzung der Kampfschäden zeigt, dass alle drei Standorte äusserst schwere Schäden und Zerstörungen erlitten haben», sagt er. vor 50 Minuten vor 50 Minuten Alle drei Ziele der iranischen Atominfrastruktur getroffen Caine führt weiter aus, dass alle drei Ziele der iranischen Atominfrastruktur getroffen wurden. Er fügt hinzu, dass die Tomahawk-Rakete die letzte war, die Isfahan traf, um sicherzustellen, dass die USA «das Überraschungsmoment» behielten. «Es scheint, dass die iranischen Boden-Luft-Raketensysteme uns nicht gesehen haben», sagt er und fügt hinzu, dass die USA während der Mission keine Kenntnis davon gehabt hätten, dass auf die Gruppe beim Abzug geschossen worden sei. vor 52 Minuten vor 52 Minuten Mehr als zwei Dutzend Marschflugkörper abgefeuert Caine sagt weiter, nur wenige «Planer und Schlüsselfiguren» seien über die Pläne informiert gewesen. Sieben B-2-Bomber seien am 18-stündigen Flug in das Zielgebiet beteiligt gewesen. Man habe 14 massive bunkerbrechende Bomben des Typs GBU-57 eingesetzt, so Caine weiter. Als die Bomber den iranischen Luftraum erreichten, feuerte ein US-U-Boot «mehr als zwei Dutzend» Tomahawk-Marschflugkörper auf «Schlüsselziele» in der Atomanlage Isfahan ab. vor 54 Minuten vor 54 Minuten Caine: «Das war eine streng geheime Mission» Hegseth übergibt das Wort an Generalstabschef Caine. Caine beginnt mit einer Schilderung der Ereignisse bei den nächtlichen Angriffen auf die iranischen Atomanlagen und dankt dem am Angriff beteiligten Militärpersonal. Er sagt: «Das war eine streng geheime Mission, und nur sehr wenige Leute in Washington kannten den Zeitpunkt oder die Art dieses Plans.» 0:30 US-Anschlag auf Iran: «Streng geheime Mission, nur wenige wussten Bescheid» vor 56 Minuten vor 56 Minuten «Der Iran sollte auf den Präsidenten hören» Hegseth beschreibt nun die militärische Ausrüstung, die die USA bei ihrem Angriff auf den Iran eingesetzt haben. Hegseth beschreibt nun die militärische Ausrüstung, die die USA bei ihrem Angriff auf den Iran eingesetzt haben. Er sagt, dass die amerikanischen Tarnkappenbomber vom Typ B-2 «in die iranischen Atomanlagen ein- und ausflogen sind und wieder zurückkehrten, ohne dass die Welt davon etwas wusste». «Der Angriff umfasste den längsten Einsatz eines B-2-Spirit-Bombers seit 2001 und den ersten Einsatz des MOP (Massive Ordnance Penetrator)», fügt er hinzu. Er wiederholt Trumps Aussage, dass die USA «keinen Krieg anstreben», fügt jedoch hinzu: «Wir werden rasch und entschlossen handeln, wenn unser Volk, unsere Partner und unsere Interessen bedroht sind.» «Der Iran sollte auf den Präsidenten hören und wissen, dass er jedes Wort meint, das er sagt.»

Mit dem Angriff der USA auf drei iranische Atomanlagen ist US-Präsident Donald Trump (79) in der Nacht auf Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingetreten. Die USA sind demnach Kriegspartei. Dass es so weit kommen wird, war lange ungewiss. Man wolle das Land nicht in einen «endlosen Krieg» hineinziehen lassen, hiess es. Insbesondere, weil sich Trump auch lange für einen Atomdeal mit dem Iran eingesetzt hatte. Der Angriff des US-Partners Israel machte dem Republikaner jedoch einen Strich durch die Rechnung.

In den vergangenen Tagen wurde eine Beteiligung der USA im Krieg immer wahrscheinlicher, Trumps Drohungen gegenüber dem Regime in Teheran immer deutlicher. Mehreres – unter anderem die frühzeitige Abreise Trumps vom G7-Gipfel in Kanada vergangene Woche – deutete darauf hin, dass der US-Präsident seinen Kurs ändert. Zuletzt hiess es, er wolle «innerhalb von zwei Wochen» über einen möglichen Kriegseintritt seines Landes entscheiden – nun ging es schneller als von vielen erwartet.

Die USA haben «eine sehr dicke, rote Linie» überschritten

«Eine volle Ladung Bomben» habe man abgeworfen, erklärte der US-Präsident auf seinem Onlinedienst Truth Social. In seiner Rede an die Nation von vergangener Nacht (Schweizer Zeit) sagt Trump: «Es wird entweder Frieden geben oder eine Tragödie für den Iran, die weitaus grösser ist als das, was wir in den vergangenen acht Tagen erlebt haben.» Der Iran sei der «Tyrann des Nahen Ostens». Flankiert wurde der US-Präsident bei seiner Rede von Vizepräsident J. D. Vance (40), Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) und Aussenminister Marco Rubio (54).

Der iranische Aussenminister drohte indessen mit Vergeltung. «Mit allen notwendigen Mitteln» werde man auf die US-Angriffe auf Atomanlagen reagieren. Die USA hätten «eine sehr dicke, rote Linie» überschritten und die Diplomatie «in die Luft gesprengt», erklärte Abbas Araghtschi (62) am Sonntag in Istanbul, Türkei. Zudem kündigte der Aussenminister an, am Montag in Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin (72) zu treffen.

Wird die Lage weiter eskalieren? Wie wird Trump auf einen Gegenschlag des Iran reagieren? Mögliche Antworten werden US-Verteidigungsminister Hegseth und Generalstabschef Dan Caine auf einer Pressekonferenz um 14 Uhr (8 Uhr Ortszeit) geben. Blick tickert live.