Irans neue Version der Qassem Basir: Die Hyperschall-Rakete ist noch präziser und für die Abwehr schwer zu stoppen. Foto: www.mehrnews.com

Guido Felder Ausland-Redaktor

14 bunkerbrechende Bomben und 30 Marschflugkörper: In einem laut Militärexperte Marcel Berni (37) «historischen Angriff» hat US-Präsident Donald Trump (79) in der Nacht auf Sonntag iranische Uran-Anreicherungsanlagen in Fordo, Natans und Isfahan zerstören lassen.

Das iranische Regime hat sich – um seinen Standort nicht zu verraten – mit ausgeschalteten Mobiltelefonen in Bunker zurückgezogen. Aussenminister Abbas Araghtschi (62) drohte mit schwerer Rache: «Die Ereignisse von heute Morgen sind ungeheuerlich und werden dauerhafte Folgen haben.» Was passiert nun im Iran? Wir zeigen drei mögliche Szenarien.