In Gaza droht eine Hungersnot – doch wer darüber berichtet, gerät schnell ins Kreuzfeuer der Propaganda. Während vor Ort Kinder sterben, tobt im Netz ein Informationskrieg: Wer kontrolliert, was wir sehen, kontrolliert, was wir glauben. Und damit, wie die Welt reagiert.

Das Titelbild der New York Times sorgte aufgrund fehlender Informationen für einen Aufschrei. Foto: Screenshot / New York Times

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Mohammed Zakaria al-Mutawaq ist 18 Monate alt. Auf einem Foto sieht man ihn ausgemergelt, seine Wirbelsäule tritt hervor, sein Blick ist leer. Das Bild, welches am Freitag die Titelseite der New York Times schmückte, ging um die Welt – es wurde zum Symbol für die humanitäre Katastrophe in Gaza. «Gesund geboren – aber nun leidet er an Mangelernährung», war das Bild untertitelt. Zahlreiche Publikationen nahmen die Geschichte und das Bild auf.

Doch später stellte sich heraus: Mohammed leidet an Zerebralparese, einer schweren neurologischen Erkrankung. Die US-Zeitung platzierte im Nachhinein eine kleine Korrektur. Pro-israelische Aktivisten werfen der Zeitung trotzdem Desinformation vor. Ob gewollt oder nicht: Die Darstellung war teilweise falsch – oder zumindest unvollständig. Und sie wurde, wie so vieles in diesem Krieg, zur Waffe. So funktioniert der «Nebel des Krieges».