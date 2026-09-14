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Im Ukraine-Krieg
Dieses Seegefecht im Schwarzen Meer ist eine Weltneuheit

Die ukrainische Marine hat Aufnahmen eines Gefechts auf dem Schwarzen Meer veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Weltneuheit.
Publiziert: vor 19 Minuten
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