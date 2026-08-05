Im belebten Theater- und Touristenviertel Covent Garden in London kam es am Mittwoch zu einer Messerattacke. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heftiger Messerangriff in London: Vier Männer wurden verletzt, eine Frau wurde festgenommen

Die Tatwaffe war angeblich eine Schere, die Strasse bleibt weiterhin gesperrt

Alle Verletzten wurden ins Traumazentrum gebracht

Angela Rosser Journalistin News

Britische Medien berichten am Mittwochnachmittag über einen heftigen Messerangriff in der Hauptstadt London. Um 12.29 Uhr wurde der Rettungsdienst über die Messerattacke in der Endell Street in Covent Garden alarmiert.

Wie Bilder und Berichte zeigen, landete auch ein Rettungshelikopter in dem belebten Londoner Viertel. «Wir haben vier Patienten vor Ort behandelt und sie alle mit höchster Priorität auf dem Landweg in ein Traumazentrum gebracht.», sagt ein Sprecher der Londoner Rettungsdienste zu LBC.

Verdächtige festgenommen

Bei den Verletzten handelt es sich um vier Männer im Alter von 34, 39, 42 und 52 Jahren. «Eine 47-jährige Frau wurde wegen des Verdachts auf Besitz einer Waffe und Körperverletzung festgenommen. Sie befindet sich weiterhin in Haft», so der Mediensprecher der Polizei. In einem Post der Polizei Camden auf X heisst es, dass es sich um «um einen Vorfall im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung handelt».

Ein Augenzeuge erzählte LBC, dass eine Frau auf die Passanten zu ging und zwei Männern in den Rücken stach. Anschliessend sei sie die Endell Street entlanggerannt und habe auf weitere Menschen eingestochen.

Schere als Tatwaffe

Die Polizei stellte am Tatort eine Schere sicher. Es wird vermutet, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Die betroffene Strasse ist nach wie vor gesperrt, und es befinden sich zahlreiche Beamte im Einsatz. Auch Rettungswagen stehen bereit.