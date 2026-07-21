Brenzlige Situation vor der Küste Grossbritanniens: Ein russisches Kriegsschiff hat bei einer Übung scharfe Schüsse abgegeben. Die Fregatte wird von der britischen Marine überwacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russisches Kriegsschiff führt Schiessübungen nahe Plymouth-Küste durch, britische Marine alarmiert

Fregatte Neustraschimy bewegte sich 75 Kilometer vor britischer Küste

Schiessübung dauerte 30 Minuten, überwacht von britischer und französischer Armee

Janine Enderli Redaktorin News

Ein russisches Kriegsschiff führte gestern nur knapp 75 Kilometer vor der Küste von Plymouth in Grossbritannien Schiessübungen mit scharfer Munition durch. Dies berichten britische Medien unter Berufung auf die Marine.

Die Fregatte Neustraschimy wurde zu diesem Zeitpunkt vom Schiff HMS Iron Duke der Royal Navy beschattet, und ihre Aktivitäten werden weiterhin «genau» verfolgt, heisst es. Auch ein französisches Militärflugzeug half bei der Überwachung des Kriegsschiffes aus.

Es forderte es auf, seine Absichten zu klären, wie die BBC berichtet.

Patrouillenboot informiert

Vor der Eröffnung des Feuers teilte das russische Kriegsschiff dem Offshore-Patrouillenboot der Royal Navy, der HMS Tyne, offenbar seine Absicht mit, Schiessübungen durchzuführen.

Das russische Kriegsschiff forderte das Patrouillenboot auf, sich in eine sicherere Entfernung zu begeben, was diese auch tat. Die russische Schiessübung fand in internationalen Gewässern statt und dauerte rund 30 Minuten.

In den letzten Monaten kam es in britischen Gewässern verstärkt zu Aktivitäten der russischen Marine. Im vergangenen Monat enterten Royal-Marine-Kommandos einen Öltanker der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal.