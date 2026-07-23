Brot einzufrieren ist eine beliebte Methode, um das Gebäck länger frisch zu halten. Einige haben jedoch Bedenken, dass dadurch Qualitätsschäden entstehen können. Eine Expertin erklärt, worauf es ankommt und wieso das Gefrieren sogar einen gesundheitlichen Vorteil hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frisches Brot einfrieren verbessert Gesundheit und minimiert Lebensmittelverschwendung

Gefrorene Stärke senkt Blutzucker und fördert gesunde Darmflora

Aufgetautes Brot nie erneut einfrieren: Gefahr von Lebensmittelvergiftung

Wiebke Köhne

Damit Brot nicht in wenigen Tagen trocken und ungeniessbar wird, kommt es bei vielen in die Tiefkühltruhe. In erster Linie wird dadurch Lebensmittelverschwendung minimiert. Wie die polnische Medizin-Influencerin Gina Szymanska ihren Followern auf Instagram erklärt, tun wir unserer Gesundheit damit ganz nebenbei auch noch einen Gefallen – aber nur, wenn ein bestimmter Fehler vermieden wird.

In dem Post von vergangener Woche widerlegt sie einen verbreiteten Mythos. Wer frisches Brot korrekt einfriert, beeinträchtigt weder den Geschmack des Brotes, noch gehen dadurch wertvolle Nährstoffe verloren. Ganz im Gegenteil: Es soll sogar gesund sein.

Der Trick eignet sich vor allem für Vorräte

Während des Gefrierprozesses verändert sich die Struktur der Stärke, die in Weizen-, Roggen- oder Dinkelmehl vorkommt. Auch nach dem Auftauen ist diese resistenter als zuvor und der Darm benötigt mehr Zeit beim Verdauen. Dadurch wird der glykämische Index im Brot gesenkt – das bedeutet, unser Blutzuckerspiegel steigt weniger schnell an. Zudem kann die Stärke so länger als Nahrungsquelle von Darmbakterien genutzt werden, was wiederum zu einer gesunden Darmflora beiträgt.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte man nur frisches Brot einfrieren. Der Trick eignet sich demnach vor allem für Vorratseinkäufe. Für diejenigen, die ihr Brot selbst backen gilt: Immer erst einfrieren, wenn es vollständig abgekühlt ist. Vor dem Einfrieren sollte man den Laib bereits in einzelne Portionen schneiden, damit man jeweils nur die benötigte Menge aus dem Fach holen muss.

Aufgetautes Brot darf nicht erneut eingefroren werden

Szymanska verrät aber auch: Bereits aufgetautes Brot darf niemals ein zweites Mal eingefroren werden. Experten warnen, dass sich Mikroorganismen dadurch schneller vermehren und das Risiko für eine Lebensmittelvergiftung ansteigt. Auch altes Brot kann durch Einfrieren nicht gerettet werden, da eine einsetzende Schimmelbildung nicht aufgehalten werden kann.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.