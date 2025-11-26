Eine Verwandte der Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, wurde von der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen. Bruna Caroline Ferreira, die Mutter von Leavitts Neffen, hielt sich laut Behörden illegal in den USA auf.

Bruna Caroline Ferreira war früher mit Leavitts Bruder verlobt

Donald Trump (79) hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, hart gegen Einwanderer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis vorzugehen und Millionen Ausländer ohne Papiere abzuschieben. Seit seinem Amtsantritt im Januar nehmen Beamte der Einwanderungsbehörde ICE im ganzen Land Razzien vor.

Und jetzt trifft es ausgerechnet eine Verwandte der Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt. Im Visier der Ermittler: Bruna Caroline Ferreira. Die gebürtige Brasilianerin wurde am 12. November in der Nähe von Boston verhaftet.

Illegal im Land und vorbestraft

Laut ihrem Anwalt Todd Pomerleau befindet sich Ferreira derzeit in ICE-Gewahrsam. Sie ist die Mutter von Leavitts Neffen und war früher mit Leavitts Bruder verlobt. Das Paar hat das gemeinsame Sorgerecht für ihren elfjährigen Sohn.

Eine Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums erklärte gegenüber CNN, dass sich Ferreira illegal in den USA aufhielt, nachdem sie ihr Touristenvisum überzogen hatte. Sie hätte das Land bereits im Juni 1999 verlassen müssen. Zudem sei Ferreira wegen Körperverletzung vorbestraft.

Spendenaufruf für Anwaltskosten

Ferreiras Anwalt gab an, dass sie früher am DACA-Programm teilgenommen hatte, das Kindern illegaler Einwanderer vorübergehenden Schutz vor Abschiebung gewährt. Allerdings konnte sie ihren Status nicht verlängern, als Präsident Trump versuchte, das Programm zu beenden. Die Festnahme erfolgte, als Ferreira ihren Sohn in New Hampshire abholen wollte.

Ferreiras Schwester hat eine GoFundMe-Kampagne für Anwaltskosten gestartet. Darin erklärt sie, Ferreira sei als Kind in die USA gebracht worden und habe seitdem versucht, sich ein stabiles Leben aufzubauen. Laut einer Erklärung des Heimatschutzministeriums sind DACA-Empfänger «nicht automatisch vor Abschiebungen geschützt». Das Programm verleihe keinen legalen Status in den USA.



