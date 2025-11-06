DE
ICE-Agenten zerren Lehrerin aus Schulhaus
Brutales Video aus Chicago:ICE-Agenten zerren Lehrerin aus Schulhaus

Video von Festnahme in Chicago löst Empörung aus
«Erschreckendste Aufnahmen, die ich je gesehen habe»

Ein umstrittener Einsatz von Trumps Einwanderungspolizei in einem Chicagoer Kindergarten sorgt für Aufsehen. Eine kolumbianische Erzieherin wurde vor den Augen von Kindern festgenommen, trotz ihrer Beteuerung, gültige Papiere zu besitzen. Der Vorfall löste Kritik aus.
Publiziert: 08:17 Uhr
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Ein Video zeigt, wie die ICE-Agenten die Kolumbianerin aus dem Kindergarten zerren.
Foto: X @RepMikeQuigley

Darum gehts

  • Kolumbianische Kindergärtnerin in Chicago von ICE-Beamten festgenommen, Video sorgt für Aufsehen
  • Eltern, Kollegen und Politiker kritisieren den Einsatz scharf
  • Angeblich soll die Frau im Oktober Menschenhändler bezahlt haben
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Festnahme einer kolumbianischen Kindergärtnerin an ihrem Arbeitsplatz durch Beamte der US-Einwanderungsbehörde (ICE) in Chicago sorgt in den USA für Aufsehen. In einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie zwei ICE-Agenten eine schreiende Frau aus dem Kindergartengebäude zerren, während die Frau beteuert, im Besitz gültiger Papiere zu sein. Der Einsatz soll am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) vor den Augen von Kindern und Betreuen stattgefunden haben.

Das Video wurde von dem Vater eines Kindergartenkindes aufgenommen, später in den sozialen Medien geteilt und von US-Medien aufgegriffen. Eltern, Kollegen und Politiker kritisierten den Einsatz scharf. «Das sind mit die erschreckendsten Videoaufnahmen, die ich je in meiner Amtszeit gesehen habe», sagte der Lokalpolitiker Matt Martin dem Lokalsender NBC Chicago. «Bewaffnete Beamte patrouillierten in der Einrichtung, während sich Erzieherinnen und Kinder darin aufhielten», sagte Martin weiter und forderte die sofortige Freilassung der Kindergärtnerin.

Erfolgen Festnahmen willkürlich?

Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums (DHS) soll die Kindergärtnerin illegal aus Kolumbien in die USA eingewandert sein und im Oktober Menschenhändler bezahlt haben, ihre beiden Kinder in das Land zu schmuggeln.

Die Razzien der Migrationsbehörde ICE sind Teil der verschärften Migrationspolitik der Trump-Regierung. Diese spricht mit Blick auf die Razzien von kriminellen Ausländern und Migranten, die sich illegal ohne gültige Papiere in den Vereinigten Staaten aufhielten. Kritiker werfen der Regierung Willkür vor.

