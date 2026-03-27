Noelia Castillo Ramos hat am Mittwoch in Barcelona Sterbehilfe in Anspruch genommen. Nach einer Gruppenvergewaltigung wollte sie sich das Leben nehmen und erlitt eine Querschnittlähmung. Ihr letzter Wunsch: in Frieden sterben. Ein Überblick über den Fall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Noelia Castillo Ramos (†25) nahm am Mittwoch in Barcelona Sterbehilfe in Anspruch

Nach Gruppenvergewaltigung und Suizidversuch kämpfte sie fast zwei Jahre

Der Fall sorgt in Spanien für hitzige Diskussionen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Noelia Castillo Ramos (†25) ist tot. Die 25-jährige Spanierin, die sich nach einer brutalen Gruppenvergewaltigung vor vier Jahren das Leben nehmen wollte, erlitt dabei eine Querschnittslähmung. Am Mittwochabend hat die junge Frau in einem Spital in Barcelona Sterbehilfe in Anspruch genommen. Es war ihr letzter Wunsch, in Frieden sterben zu können.

«Ich kann nicht mehr mit all dem, was mich in meinem Kopf quält, was ich erlebt habe», sagte die junge Frau im Interview mit dem spanischen Fernsehsender Antena 3 vor ihrem Tod. «Ich möchte jetzt gehen und aufhören zu leiden. Punkt.» Castillo Ramos Fall hat in Spanien eine riesige Debatte ausgelöst und spaltet das Land.

Gruppenvergewaltigung führte zu Querschnittlähmung

Aber von vorn: 2022 wurde die junge Frau in Barcelona von mehreren Männern vergewaltigt. Sie habe die drei Täter nie angezeigt. Nach einem Suizidversuch, bei dem Noelia Castillo Ramos aus einem Hochhaus sprang, erlitt die junge Frau eine Querschnittslähmung. Sie kämpfte mit ständigen Schmerzen. «Ich habe zu nichts Lust. Ich will nicht ausgehen, nicht essen», sagte die junge Frau auch in dem Interview.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net

Fast zwei Jahre lang kämpfte Castillo Ramos dafür, Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu dürfen. Ihr Fall hat in Spanien eine landesweite Debatte über das 2021 eingeführte Euthanasiegesetz entfacht. Dieses wurde von der sozialistischen Regierung hervorgebracht. Es erlaubt unheilbar kranken oder schwer leidenden Menschen, ihr Leben auf legale Weise zu beenden.

Christliche Organisation erwirkt Aussetzung

Eigentlich erhielt die 25-Jährige 2024 die Zustimmung für die tödliche Spritze. Doch mehrere Organisationen versuchten, die junge Frau von ihrem Entscheid abzubringen, darunter auch die ultrakatholische Organisation «Christliche Anwälte» im Auftrag ihres Vaters. Diese erwirkte die Aussetzung der Sterbehilfe.

Der Vater von Castillo Ramos war gegen ihre Entscheidung und stellte ihre psychische Zurechnungsfähigkeit infrage. «Er hat meine Entscheidung nicht respektiert und wird es nie tun», sagte Noelia.

Die 25-Jährige musste bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen, um ihr Recht durchzusetzen. Dieser gab der jungen Frau recht. «Sie befindet sich in einem unheilbaren Zustand, der schwere Abhängigkeiten, Schmerzen und chronisches, schwächendes Leiden verursacht», resümierten die Richter.

«Ich werde mich für meinen Tod hübsch machen»

Noelias Mutter verbrachte die Nacht vor dem Tod ihrer Tochter bei ihr im Spital. Gegenüber Antena 3 sagte sie: «Ich will nicht, dass Noelia stirbt, aber ich habe ihre Entscheidung akzeptiert.» Im Spital hatte sie eine kleine, gepackte Tasche dabei. «Wie ich damals zu ihrer Geburt mit einer kleinen Tasche ins Spital gegangen bin, mache ich es jetzt wieder zu ihrem Tod.»

Die junge Frau wollte für ihren Tod unbedingt ein weisses Kleid tragen. «Ich habe mich immer gerne herausgeputzt, und ich werde mich auch für den Moment meines Todes hübsch machen.»

Am Mittwochabend nahm Noelia ihren letzten Atemzug. Ihre Familie begleitete sie auf ihrem Weg. Als ihr Herz aufhörte zu schlagen, war sie alleine. Genau wie sie es sich gewünscht hatte.