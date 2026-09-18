Nördlich der australischen Stadt Perth starb ein Schwimmer nach einem Haiangriff. Es ist bereits die fünfte tödliche Attacke in diesem Jahr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwimmer stirbt nach Haiangriff am Sorrento Beach bei Perth

Blut im Wasser schockiert Strandbesucher

Strand wurde gesperrt, Polizei gibt keine weiteren Details bekannt

Janine Enderli Redaktorin News

Blut im Wasser, erschreckende Szenen und ein grosser Einsatz: In Australien ist ein Schwimmer nach einem Haiangriff gestorben. Der Horror ereignete sich am Sorrento Beach, nördlich der westaustralischen Stadt Perth, wie australische Medien berichten.

Die Polizei bestätigte den entsprechenden Einsatz – verriet aber keine weiteren Details.

«Ich sah eine Blutlache»

Der Schwimmer befand sich offenbar im Wasser, als eine Strandbesucherin plötzlich Blut wahrnahm. «Meine Freundin sagte: ‹Jac, ich glaube, es gab einen Haiangriff›, und als ich aufs Meer hinausschaute, sah ich eine Blutlache», so Augenzeugin Jacqui R.* gegenüber ABC News.

Ein weiterer Besucher berichtete, dass zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz waren und sich am Rand der Wasserlinie mehrere Surfboards versammelt hatten.

«Ich klammerte mich an meine Freundin»

Weiter gab sie an, sie glaube, dass zwei Männer im Wasser gewesen seien, es aber nur einer von ihnen zurück ans Ufer geschafft habe. «Ich klammerte mich an meine Freundin, wir waren in diesem Moment ziemlich geschockt. Es ging alles so schnell.»

Sorrento ist ein beliebter Badeort, der etwa 20 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Perth liegt. In dem Ort gibt es zahlreiche Restaurants und Cafés.

Der Strand wurde vorübergehend geschlossen.

* Name bekannt