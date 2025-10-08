Während Multimillionär Sven Hasl auf dem Oktoberfest feierte, brachen Diebe in seine Villa in Greifswald ein. Die Täter erbeuteten Wertsachen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro, darunter Luxusuhren, Schmuck und Goldbarren.

Janine Enderli Redaktorin News

Sie räumten seine Villa aus, während er auf dem Oktoberfest feierte: Zwei Diebe brachen in die Villa des deutschen Multimillionärs Sven Hasl ein und machten enorm Beute, wie der Deutsche auf Instagram berichtet.

«Ich muss euch leider eine schlechte Mitteilung überbringen», sagt der Immobilienunternehmer an seine Follower gewandt. «In unsere Villa in Greifswald wurde eingebrochen.» Es seien zwei Diebe gewesen, die in das Haus eingedrungen sind. Anschliessend machten sie sich mit Diebesgut im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus dem Staub.

«Uhren, Erbstücke, Goldbarren»

Von der Tat habe er via Sicherheitsdienst erfahren. «Sie haben Gold- und Silberuhren, Schmuck, Goldbarren, Erbstücke und Armreifen entwendet», erklärt Hasl in dem Clip. In einem weiteren Video präzisiert der Deutsche die Beute. «Es waren Uhren von Gucci, Rolex, Audemars Piguet, Chopin...und das ist nur ein kleiner Auszug davon.» Des Weiteren stahlen die Männer auch Luxushandtaschen der Marken Prada, Louis Vuitton, Hermès und Chanel.

Emotional macht der Einbruch auch etwas mit Hasl, wie er im Gespräch mit «Bild» verrät. «Die Perle, in der die Asche unseres Hundes verarbeitet ist, wurde auch gestohlen.»

«Ihr werdet anständig belohnt»

Der Millionär hofft inständig, dass seine Community ihm mit Hinweisen hilft, die Täter ausfindig zu machen. Er setzt eine Belohnung aus für denjenigen, den ihn zu den Tätern führt. «Haltet bitte Augen und Ohren offen, schickt mir Hinweise oder meldet euch über andere Wege bei uns. Diese Vollidioten sollen einfach bestraft werden.»

Die Familie Hasl habe sich ihr ganzes Vermögen eigenständig aufgebaut. «Ihr werdet von uns anständig belohnt», erklärt er.

Hasl: «Wir kriegen euch!»

Gegenüber «Bild» macht Hasl eine weitere Ansage: «Wir kriegen euch!» Offenbar gibt es eine erste Spur. Ein Zeuge habe die mutmasslichen Täter gesehen. Sie hätten Hochdeutsch gesprochen, so Hasl.

Was ihm zudem Hoffnung schöpfen lässt: Die Täter haben die Echtzeitzertifikate des Diebesguts liegengelassen. Dadurch wird ein Weiterverkauf der Sachen schwierig. Hasl wird auch darüber informiert, wenn eines der Teile zum Verkauf angeboten wird.