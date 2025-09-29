Er hat Millionen gewonnen, wusste es aber nicht: Ein Glückspilz in Deutschland hat per Zufall seinen Tippschein gefunden und damit 15,3 Millionen Euro eingesackt.

Seine Spielerquittung hatte er im März in die Tasche einer Übergangsjacke gesteckt und über Monate in der heimischen Garderobe vergessen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar

Darum gehts Lottomillionär findet Tippschein nach Monaten in Jacke und gewinnt 15,3 Millionen

Gewinner hörte im Radio von der Suche und dachte nicht an sich

Familienvater plant neue Couch und Vorsorge für Kinder mit dem Gewinn

AFP Agence France Presse

Ein Lottomillionär aus Hessen in Deutschland hat seinen Tippschein zufällig nach einem halben Jahr in einer Jacke entdeckt und streicht nun 15,3 Millionen Euro (14,2 Millionen Franken) ein.

Bereits seit Monaten suchte die Lotteriegesellschaft unter anderem mit Plakaten in den Verkaufsstellen nach dem anonymen Gewinner, wie die Lotto Hessen GmbH am Montag in Wiesbaden berichtete.

«Wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich der Gesuchte sein könnte»

Dass er selbst mit sechs Richtigen samt Superzahl den 6aus49-Jackpot geknackt hatte, kam dem Familienvater aus dem Rhein-Main-Gebiet nicht in den Sinn. Von der Suche nach dem Gewinner, «hatte ich damals sogar im Radio gehört und mir noch gedacht, wie blöd kann man eigentlich sein, das nicht abzuholen?», zitierte die Lottogesellschaft den frischgebackenen Multimillionär. «Da wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich der Gesuchte sein könnte.»

Seine Spielerquittung hatte er im März in die Tasche einer Übergangsjacke gesteckt und über Monate in der heimischen Garderobe vergessen. Dort fand er den Schein in der vergangenen Woche und bemerkte erst da seinen Volltreffer. Gefragt nach seinen Plänen mit dem Millionengewinn nannte er spontan eine neue Wohnzimmercouch, darüber hinaus wollen er und seine Frau von dem Geld vor allem für die Kinder vorsorgen.