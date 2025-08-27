Mit ihrer Marke Feelgood Condoms hat Gründerin Martina Hammer beim Millioneninvestor Lukas Speiser den Nerv getroffen. Der Amorana-Gründer steigt bei der veganen Kondommarke ein.

Darum gehts Martina Hammer gewinnt Investor für ihre vegane Kondommarke Feelgood Condoms

Amorana-Gründer Lukas Speiser investiert in das Schweizer Start-up

Hammer-Deal für Martina Hammer (40)! Sie ist Gründerin der Marke Feelgood Condoms, der ersten zertifizierten veganen Kondommarke der Schweiz. Erst kürzlich stellte der Blick Hammers Start-up-Geschäft vor. Und nun hat ihre Firma einen neuen Investor. Und dazu noch einen bekannten Multimillionär: Amorana-Gründer Lukas Speiser (44). Er kennt sich natürlich bestens mit Kondomen und Sextoys aus.

«Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Lukas. Nicht nur als Branchenexperte und Strategiepartner, sondern vor allem auch als Mensch», sagt Hammer im Gespräch mit Blick über die neue Zusammenarbeit. Ihre Firma war seit der Gründung 2023 bislang komplett eigenfinanziert.

Zu den Produkten der Marke zählen vier verschiedene Kondomvarianten, ein essbares Gleitgel sowie ein nachhaltiger Vibrator. Einen sechsstelligen Betrag hat die Gründerin bisher in ihre Firma investiert. Mehr verrät sie nicht.

Ein Deal – drei Löwen

Bei der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» interessierten sich gleich drei Löwen – also Investoren – für die Marke von Hammer. Auch Roland Brack (52) und Felix Bertram (50) wollten sich Firmenanteile sichern. Den Zuschlag gab Hammer in der Sendung vom 26. August dann aber Lukas Speiser. «Mein Bauchgefühl und die Sympathie haben mich schlussendlich überzeugt», so die Gründerin.

In der Sendung einigten sich Hammer und Speiser auf folgenden Deal: 80'000 Franken für 8 Prozent Firmenanteile plus ein Darlehen von 100'000 Franken.

Dabei sieht der tatsächliche Deal wohl etwas anders aus. Ein Blick ins Handelsregister zeigt: Speiser ist Gesellschafter der Firma und hält fünf Prozent. Mehr wollen die Beteiligten nicht dazu sagen.

«Die Marke besetzt eine Lücke, die der Markt über Jahre ignoriert hat», so Speiser zu seiner neuen Investition. Er findet, dass die Produkte bereits hervorragend positioniert sind – «weit entfernt von bisherigen Platzhirschen». Innerhalb von eineinhalb Jahren machte die Gründerin über eine halbe Million Umsatz, wie sie in der Sendung preisgab.

Weitere Deals?

Auch die beiden Brüder Fabian (24) und Nando (25) Lüchinger versuchen ihr Glück bei den Löwen mit ihrer Firma Your Starter. Die Frühstücks-Drinks der beiden hat Blick ebenfalls im Sommer vorgestellt.

«Dass wir nun plötzlich vor grossen Investoren stehen und schweizweit im TV ausgestrahlt werden, hätten wir uns niemals vorstellen können», sagt Fabian Lüchinger auf Anfrage von Blick. Ob auch sie einen Deal an Land ziehen konnten, dürfen die Brüder vor der Übertragung am 14. Oktober noch nicht verraten: «Wir können es selbst kaum erwarten, bis die Sendung endlich ausgestrahlt wird.» Das klingt doch vielsagend.