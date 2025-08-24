DE
FR
Abonnieren

Energie per Kaugummi
Schüler-Start-up erobert Coop-To-Go-Filialen

Vier Gymnasiasten aus Uster ZH haben mit «Joltz» einen Energiekaugummi als Alternative zu Energydrinks entwickelt. Ihr Produkt ist bald in ausgewählten Coop-Filialen erhältlich. Das Fernziel: eine Europa-Expansion.
Publiziert: 20:14 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Diese Teenager haben mit einem Energy-Kaugummi Erfolg: Renko Grimm, Dennis Straube, Jeremy Schneider und Daniel Wettstein von Joltz.
Foto: marcgilgen

Darum gehts

  • Vier Gymnasiasten gründen erfolgreiches Start-up für Energiekaugummi namens Joltz
  • Joltz bietet zuckerfreie Alternative zu Energydrinks mit Guarana-Koffein und Vitaminen
  • Ab 28. August 2025 in ausgewählten Coop-To-Go-Filialen in Zürich erhältlich
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_293.JPG
Jean-Claude RaemyRedaktor Wirtschaft

Da soll noch einer sagen, der Schweiz fehle es an Jungunternehmern! 

Vier Gymnasiasten aus Uster ZH haben ein erfolgreiches Start-up gegründet. Ihr Produkt: ein Energiekaugummi namens Joltz. Dieser soll eine zuckerfreie Alternative zu Energydrinks bieten.

Der Kaugummi enthält Guarana-Koffein, mit 40 Milligramm etwa gleich viel Koffein wie ein Espresso. Dazu noch Grüntee und die Vitamine C und B6.

Grosser Erfolg im Vertrieb

Die Geschäftsidee entstand im Rahmen des «Company Programme» der Non-Profit-Organisation Young Enterprise Switzerland (YES) an der Kantonsschule Uster. Dieses Programm zielt darauf ab, Schülern praktische Erfahrungen im Unternehmertum zu vermitteln. Normalerweise werden die im Rahmen des Projekts gegründeten Unternehmen nach Abschluss des Schuljahres aufgelöst.

Die vier Joltz-Gründer entschieden sich jedoch, ihr Geschäft weiterzuführen. Das hat sich ausgezahlt: Ab dem 28. August 2025 wird Joltz in ausgewählten Coop-To-Go-Filialen, vor allem in der Region Zürich, erhältlich sein. Ein bemerkenswerter Erfolg für ein Unternehmen, das von Teenagern gegründet wurde.

Mehr zu Schweizer Jungunternehmern
Fabian und Nando Lüchinger stellen gesunde Zmorgen-Drinks her
1:42
Brüder gründen Your Starter
Fabian und Nando Lüchinger stellen gesunde Zmorgen-Drinks her
«Die ersten zwei Jahre sind wir auf keinen grünen Zweig gekommen»
Mit Video
Ihre Sauce ist in aller Munde
Luzerner haben es in die Coop-Regale und zum Brezelkönig geschafft
Jüngste Selfmade-Milliardärin gibt Tipps, um reich zu werden
Der 5-Punkte-Plan
Jüngste Selfmade-Milliardärin gibt Tipps, um reich zu werden
«Menschen zögern oft, intime Produkte im Laden zu kaufen»
Mit Video
Gleitgel-Gründerin Hammer
«Ich habe mein gesamtes Erspartes eingesetzt»
«So eine schnelle Expansion haben wir in keinem anderen Land hinlegen können»
Interview
Decathlon-Schweiz-Chef
«Wir sind die Ikea unter den Sporthändlern»
«Ich finanziere mein Leben mit Zauberwürfeln»
Mit Video
Zürcher Aladin Bouddat
«Ich finanziere mein Leben mit Zauberwürfeln»

Die Jungunternehmer planen, nach dem Gymnasium ein Studium aufzunehmen, aber dieses mit der Weiterentwicklung von Joltz zu vereinbaren. Ihre Ambitionen sind gross: Sie streben eine Etablierung in der Schweiz an, gefolgt von einer europaweiten Expansion.

Die jungen Unternehmer heben die praktischen Erfahrungen hervor, die sie durch das YES-Programm sammeln konnten. Daniel Wettstein (18) von Joltz betont: «Das Highlight war für uns das Finale mit Stand und Bühnenpräsentation am HB Zürich, wo wir unsere Komfortzone vollständig verlassen mussten.» 


Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen