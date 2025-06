So klappts mit der ersten Million

Darum gehts Lucy Guo erklärt, wie junge Unternehmer zu ihrer ersten Million kommen

Fomo schaffen und Top-Personal einstellen sind wichtige Erfolgsfaktoren

Lucy Guo (30) ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Sie ist trotz ihres Riesenvermögens bekanntlich ein Sparfuchs. Doch hat sie ihr Geld nicht mit Sparen zusammengetragen, sondern mit cleveren beruflichen Entscheidungen.

Gegenüber «Bild» hat sie nun erklärt, wie junge Unternehmer am ehesten zu ihrer ersten Million kommen. Die US-amerikanische Tochter chinesischer Einwanderer, die mit dem KI-Start-up Scale AI ihre Vermögen machte, hat mehrere Tipps auf Lager:

1 Fomo schaffen

Fomo steht für «fear of missing out», also die Angst, etwas zu verpassen. Im vorliegenden Fall: Die Angst, am Erfolg eines Start-ups nicht partizipieren zu können. Guo rät, dass Gründer bei der Präsentation ihrer Ideen Dringlichkeit schaffen sollen, um Investoren zum Handeln zu bewegen. Ganz aus der Luft gegriffen sollten die Infos über das Start-up aber nicht sein.

2 Top-Personal einstellen

Guo betont die Wichtigkeit, nur hoch qualifizierte Mitarbeiter einzustellen. Ehrgeizig, smart und gut vernetzt sollen sie sein. Sie warnt davor, dass eine einzige schlechte Einstellung das gesamte Team ruinieren kann.

3 Binde technische Mitgründer eng ein

Guo rät zudem, einen technischen Mitgründer einzustellen und diesem gleich 50 Prozent des Unternehmens zu bieten. Weil die Umsetzung wichtiger sei als die ursprüngliche Idee. Kompetente Chief Technology Officers (CTO) finde man beispielsweise bei Hackathons zuhauf – zeitlich begrenzte Events für Entwickler, Designer und Programmierer.

4 Teste deine Idee sofort

Für die Produktentwicklung sei die Erstellung eines MVP («Minimum Viable Product», also ein minimal funktionsfähiges Produkt) wichtig. Dabei geht es darum, eine Idee sofort – wenn möglich innerhalb eines Monats – zu testen, bevor man weitere Zeit in Technik und Design investiert. Hierbei sollten Gründer potenzielle Kunden frühzeitig einbeziehen und deren Bereitschaft zur Nutzung des Produkts überprüfen. Besteht keine Nachfrage? Weiter zur nächsten Idee.

5 Team über persönliche Beziehungen aufbauen

Persönlicher Beziehungen sind beim Aufbau des Teams entscheidend. Einstellungen basieren auf Emotionen. «Ich habe mal jemandem ein wohlüberlegtes Pokémon-Geschenk gemacht – eine Woche später hat er seinen Job gekündigt und für mich gearbeitet», sagt Guo.