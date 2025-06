1/2 Mann mit grossem Portemonnaie: Meta-Chef Mark Zuckerberg. Foto: IMAGO/Avalon.red

Darum gehts Meta gewinnt drei OpenAI-Forscher für Superintelligenz-Projekt

Zuckerberg kontaktiert Forscher persönlich und organisiert exklusive Treffen

Meta plant Investitionen von bis zu 65 Milliarden Dollar in KI-Ambitionen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Das ging schnell. Erst letzten Dezember wechselte ein Forscher-Trio von Google Deepmind ins neue Zürcher Labor von OpenAI. Knapp ein halbes Jahr später gehts laut «Wall Street Journal» ein Haus weiter zu Meta – womöglich begleitet von viel Geld.

Wenn man den Aussagen von OpenAI-Chef Sam Altman glauben will, zahlt Meta gerade Hunderte Millionen Dollar, um der Konkurrenz AI-Talente abzuwerben. 100 Millionen nur als «Signing Bonus», auf Deutsch sogenanntes Handgeld. Dann nochmals 100 Millionen für Lohn und andere Kompensationen.

In der Techwelt sorgen diese Summen seit Tagen für Furore.

Die horrenden Zahlungen sind Teil einer umfassenden Rekrutierungsoffensive unter der Leitung von Meta-CEO Mark Zuckerberg. Allerdings ist unklar, ob auch drei «Zürcher» die Summen in dieser Höher erhalten.

Auf Twitter dementiert ein Mitglied des Trios: «Ja, wir werden zu Meta wechseln. Nein, wir haben keine 100 Millionen erhalten. Ich bin aber gespannt, was uns erwartet, und werde zu gegebener Zeit mehr darüber berichten!»

Laut dem «Wall Street Journal» zielt Zuckerbergs Initiative darauf ab, Meta aus einer AI-Krise zu führen. Nach einem weniger erfolgreichen Start des letzten AI-Modells von Meta versucht das Unternehmen, mit attraktiven Angeboten Spitzentalente für sein Superintelligenz-Projekt zu gewinnen. Meta plant, in diesem Jahr bis zu 65 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner AI-Ambitionen zu investieren.

Meta-Chef warb Trio per WhatsApp ab

Zuckerberg engagiert sich persönlich in diesem Prozess, indem er Forscher direkt per WhatsApp kontaktiert und exklusive Treffen organisiert. Trotz Kritik von OpenAI-CEO Sam Altman konnte Meta mit der Gewinnung der drei Zürcher Forscher einen bedeutenden Erfolg verzeichnen. Zusätzlich hat Meta den CEO des AI-Startups Scale, Alexandr Wang, rekrutiert und 14 Milliarden Dollar in Scale AI investiert.

Das Ziel von Meta ist es, im Bereich der Superintelligenz – einer Form von KI, die den Menschen in allen Aufgaben übertreffen soll — führend zu werden. Mit diesen Neueinstellungen und massiven Investitionen positioniert sich Meta aggressiv im globalen Wettbewerb um AI-Innovationen und Spitzenkräfte, um mit Unternehmen wie OpenAI, Google und Anthropic Schritt zu halten.

Noch ist unklar, ob das Forschertrio in Zürich bleiben wird. Noch im Dezember lobte einer der Drei die Limmatstadt über den grünen Klee. «Ich werde diese Stadt nie mehr verlassen», wurde damals getwittert. Mal schauen, ob er trotz des Firmenwechsels bei der Entscheidung bleibt.

Ebenfalls offen ist, ob die OpenAI-Büros an der Zürcher Beethovenstrasse nach dem Abgang des Trios implodieren. Aber laut Insidern arbeiten noch zwei weitere Leute dort.