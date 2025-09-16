DE
FR
Abonnieren

«Ich habe ihn erschossen – jetzt erschiesst mich!»
Darum gab sich George Z. (71) als Kirk-Attentäter aus

Nach dem Mord an Charlie Kirk gab George Z. ein falsches Geständnis ab. Er wurde festgenommen und sitzt in U-Haft. Neben Justizbehinderung wird ihm auch der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
George Z. sagte der Polizei, er sei «froh, dass er gesagt habe, er habe auf die Person geschossen, damit der wahre Verdächtige entkommen konnte».
Foto: Screenshot X

Darum gehts

  • Mann festgenommen nach falschem Geständnis zum Attentat auf Charlie Kirk
  • George Z. rief nach Kirks Tod, er habe geschossen
  • Über 20 Bilder mit Kindesmissbrauch auf Z.s Handy gefunden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Kurz nach dem Attentat auf Charlie Kirk wurde George Z.* (71) festgenommen. Er hatte behauptet, den US-Podcaster getötet zu haben. Ein falsches Geständnis, wie sich herausstellte.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Dem Mann wird nun Justizbehinderung vorgeworfen. Damit nicht genug, sollen Sicherheitskräfte auch Kinderpornos auf seinem Handy gefunden haben. Das berichtet der «Guardian» unter Berufung auf Behördenangaben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Polizisten schnappen George Z.

Aus Dokumenten, die die Campuspolizei der Utah Valley University (UVU) auf deren Gelände die Tat geschah, eingereicht hat, geht hervor, dass er unmittelbar nach Kirks Tod anfing zu schreien. «Ich habe ihn erschossen – jetzt erschiesst mich!», soll der unbewaffnete Z. gerufen haben. Ein Video, das zeigt, wie Polizisten Z. festhalten, wurde im Netz verbreitet.

Mehr zum Fall Charlie Kirk
Wie das Trump-Lager zum Krieg gegen «linke Extremisten» bläst
Mit Video
Mord an Charlie Kirk (†31)
US-Vize Vance bläst zum Krieg gegen «linke Extremisten»
«Ich habe schlechte Nachrichten für euch alle»
Mit Video
Kirk-Attentäter in Gruppenchat
«Ich habe schlechte Nachrichten für euch alle»
Vizepräsident Vance moderiert Folge von Kirk-Podcast
Mit Video
Prominenter Ersatz
Vizepräsident Vance moderiert Folge von Kirk-Podcast
Tödlicher Schuss auf Charlie Kirk (†31) – Täter flüchtig
Mit Video
Trump verkündet Staatstrauer
Tödlicher Schuss auf Charlie Kirk (†31) – Täter flüchtig
Staatsanwalt beantragt Todesstrafe für Tyler Robinson
Mit Video
Ticker
Anklageerhebung nach Attentat
Staatsanwalt beantragt Todesstrafe für Tyler Robinson
Warum US-Angestellte nach dem Kirk-Attentat ihren Job verlieren
Mit Video
Lehrer, Soldaten und Co.
Warum US-Angestellte nach Kirk-Attentat ihren Job verlieren

Später soll Z. zugegeben haben, nicht der Schütze gewesen zu sein und auch nicht zu wissen, wer der Schütze war. Den Beamten sagte er, er sei «froh, dass er gesagt habe, er habe auf die Person geschossen, damit der wahre Verdächtige entkommen konnte». 

George Z. war den Behörden bekannt

Bei einer Überprüfung von Z.s Handy wurden mehr als 20 Bilder mit Darstellungen von Kindesmissbrauch gefunden, darunter laut «Guardian» von Minderjährigen im Alter von 5 und 12 Jahren.

Charlie Kirk wird auf Bühne angeschossen
0:27
Video aus Utah aufgetaucht:Charlie Kirk wird auf Bühne angeschossen

Wie der lokale Nachrichtensender KSL berichtete, ist Z. der Polizei bereits vorher aufgefallen. Er soll in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits mehrfach strafrechtlich verfolgt und verurteilt worden sein. 2013 wurde er beispielsweise verhaftet, weil er die Organisatoren des Marathons in Salt Lake City, Utah, gefragt hatte, ob er beim Platzieren von Bomben an der Ziellinie helfen könne. Der tödliche Bombenanschlag auf den Boston-Marathon, bei dem drei Menschen starben und Hunderte weitere verletzt wurden, hatte sich wenige Tage zuvor ereignet. 

* Name bekannt 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen