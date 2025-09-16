Medienkonferenz beendet

Nun stellen die Medienvertreter ihre Fragen. Doch der Jurist antwortet kaum konkret.

War der Tatverdächtige ein Einzeltäter oder nicht? «Das kann ich nicht kommentieren», antwortet Jeff Gray. Wird der Mitbewohner von Tyler Robinson angeklagt? «Das kann ich nicht beantworten.» Auch auf andere Fragen reagiert Gray nur zurückhaltend. Damit endet die Medienkonferenz.