J. D. Vance hat Auftritt in Charlie Kirk-Show nach dessen Tod
Nach Attentat:
J. D. Vance tritt in Charlie Kirk-Show auf
Nach der Ermordung des rechten Podcasters Charlie Kirk hat US-Vizepräsident J. D. Vance am Montag eine Folge seines Podcasts moderiert.
Publiziert: 07:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
