Video zeigt Iraner beim Entern der Handelsschiffe

Von Guido Felder, Auslandredaktor

Ein kleines Schiff rast auf einen grossen MSC-Frachter zu. Es zieht eine elegante Kurve und schmiegt sich an den Rumpf, bevor maskierte Kämpfer den 364 Meter langen Ozeanriesen entern. Alles unterlegt durch eine dramatische Filmmusik.

Die iranischen Revolutionsgarden haben auf ihrem Kanal sepahnews.ir ein Propagandavideo veröffentlicht, das die Stürmung zweier Handelsschiffe zeigt. Es geht um die MSC Francesca (364 Meter) und die Epaminondas (300 Meter).

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In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim und dem War Message Center veröffentlichten Erklärung hiess es, die Schiffe hätten die maritime Sicherheit gefährdet. Sie hätten demnach «ohne die erforderlichen Genehmigungen operiert und Navigationssysteme manipuliert». Beide Frachter seien von der Marine beschlagnahmt und zur iranischen Küste eskortiert worden.

Die Schiffe wurden nur wenige Stunden, nachdem Trump eine Verlängerung der Waffenruhe angekündigt hatte, gestürmt. Die Iraner zeigen damit: Wir sind noch lange nicht besiegt. Warum der Krieg wohl noch lange nicht zu Ende sein wird, erklärt meine Kollegin Chiara Schlenz in ihrer Analyse.