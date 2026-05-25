Indien ist derzeit im Bann einer extremen Hitzewelle. In einigen Regionen klettert das Thermometer aktuell auf über 45 Grad. 16 Menschen sind an den Auswirkungen der Hitze verstorben. Auch in Europa wurden bereits im Mai Hitze-Rekorde gebrochen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Indien erlebt Hitzewelle mit über 45 Grad, 16 Tote in Telangana

Bundesstaat Maharashtra meldet 47,2 Grad, Stromausfälle verschärfen Lage

Frankreich und Spanien ebenfalls von Hitze betroffen, Paris erwartet bis zu 38 Grad

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Über 45 Grad und keine Abkühlung in Sicht – Indien ächzt derzeit unter einer der stärksten Hitzewellen der vergangenen Jahre. Im Bundesstaat Telangana im südlichen Zentralindien verstarben an einem Tag mindestens 16 Menschen wegen der Folgen der enormen Hitze, berichteten lokale Medien unter Berufung auf den dortigen Finanzminister Ponguleti Srinivasa Reddy (60). «Die Intensität der Hitze hat bisher unerreichte Höhen erreicht», betonte Reddy.

Nicht alle der 16 Toten seien allein infolge eines Hitzeschlags gestorben, zitierte «The Times of India» einen lokalen Gesundheitsbeamten. Einige der Verstorbenen hätten demnach unter Vorerkrankungen gelitten, insbesondere ältere Menschen. Die Behörden des indischen Bundesstaates riefen nun ältere Menschen, Kinder und schwangere Frauen auf, sich tagsüber möglichst nicht draussen aufzuhalten.

Enorme Hitze sorgt auch für Stromausfälle

Schon seit Tagen schwitzt Indien unter den enormen Temperaturen. Am Samstag meldete der indische Wetterdienst im Osten des Bundesstaats Maharashtra mit 47,2 Grad die höchste gemessene Temperatur im Land. Bis Ende Mai wird die Schwitze-Hitze das Land auch weiterhin im Griff halten. Der indische Wetterdienst warnt, dass die extremen Hitzewellen im Nordwesten, in Zentral- und Ostindien sowie in Teilen der indischen Halbinsel voraussichtlich bis zum 28. Mai anhalten werden, berichtete die «Times of India».

Neben der enormen Tageshitze kühlt es auch in den Nächten kaum ab. Die Klimaanlagen laufen daher auf Hochtouren. In einigen Regionen ist es daher bereits zu Stromausfällen gekommen, die die Lage nur noch verschärfen, berichtete die «Times of India». Auch die Landwirtschaft leide unter der extremen Hitzewelle.

Hohe Temperaturen sind auf dem indischen Subkontinent zu dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich, doch Experten warnen, dass Hitzewellen durch den Klimawandel noch länger und extremer werden. Auch die pakistanischen Provinzen Punjab und Sindh leiden derzeit unter Temperaturen bis zu über 45 Grad.

In Paris werden bis zu 38 Grad erwartet

Doch nicht nur Indien leidet aktuell unter einer Hitzewelle. Auch in Europa ächzen mehrere Regionen bereits unter der Schwitze-Hitze. In beinahe ganz Frankreich klettert das Thermometer aktuell über 30 Grad, in Südfrankreich auch auf über 36 Grad. In Paris und 17 weiteren Départements gilt derzeit die gelbe Hitzewarnung.

Abkühlung ist noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil: In Paris werden in dieser Woche sogar Höchstwerte bis zu 38 Grad erwartet. Laut dem französischen Wetterdienst wurden bereits jetzt schon mehrere neue Rekorde für die höchste jemals in Frankreich im Mai gemessene Temperatur (30,5 Grad im Mai 2025) aufgestellt. Grund für die sehr frühe Schwitze-Hitze in Frankreich ist laut Météo France eine Hitzeglocke, welche heisse Luft aus Marokko unter Einfluss eines starken Hochdruckgebiets über Frankreich festhält.

In Spanien herrschen Temperaturen wie im August

Auch Spanien ächzt derzeit unter den enormen Temperaturen. Vergangenen Donnerstag kletterten die Temperaturen hier zum Teil auf bis zu 38 Grad, etwa in Andalusien und der Extremadura. Ein zweijähriges Mädchen starb in der nordwestlichen Region Galizien, nachdem es versehentlich stundenlang im Auto seines Vaters zurückgelassen worden war, berichtete «The Guardian».

Laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet hält die Hitzewelle in Spanien noch einige Tage an. «Die Temperaturen werden 5 bis 10 Grad über dem saisonalen Durchschnitt liegen – und in den nördlichen Regionen 10 Grad Celsius über dem Durchschnitt für diese Jahreszeit. Das sind Temperaturen, die wir normalerweise im Juli und August erleben», so der Wetterdienst.

In der Schweiz sieht es bislang weniger extrem aus. Überall pendeln sich die Temperaturen zu Beginn der neuen Woche um die 30-Grad-Marke ein, im Süden steigen die Temperaturen auch auf bis zu 34 Grad. Für Ende Mai sind die aktuellen Temperaturen überdurchschnittlich, heisst es im neusten Blogbeitrag von Meteo News. Mit Blick auf den anstehenden Sommer scheint dies bereits ein wegweisendes Vorzeichen zu sein. Die aktuellen Saisonprognosen der Wetterdienste ECMWF und NOAA zeichnen laut Meteo News bereits einen warmen bis heissen und eher zu trockenen Sommer.