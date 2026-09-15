Eine russische Fregatte hat am Montag zwei Leuchtraketen auf einen dänischen Militärhelikopter abgefeuert. Kopenhagen bestellte den russischen Botschafter ein. Russland spricht von einer Provokation durch Dänemark.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russische Fregatte schiesst Leuchtraketen auf dänischen Helikopter nahe Gedser

Dänemark bestellt russischen Botschafter ein, nennt Vorfall «inakzeptabel»

Keine Verletzten, Vorfall ereignete sich am Abend des 14. September

Janine Enderli Redaktorin News

Heikle Situation in der Ostsee: Eine russische Fregatte hat am Montagabend zwei Leuchtraketen auf einen dänischen Militärhelikopter abgefeuert. Der Vorfall ereignete sich in internationalen Gewässern vor dem dänischen Ort Gedser auf der Insel Falster, während der Militärhelikopter die Fregatte im Rahmen einer «routinemässigen Fotoaufklärung» aus der Luft dokumentieren sollte.

Eine der sogenannten «Flares» – pyrotechnische Leuchtkörper, die auf See üblicherweise als Warn- oder Notsignale eingesetzt werden – flog laut dänischem Verteidigungsministerium in geringem Abstand am Helikopter vorbei. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Botschafter einbestellt

Kopenhagen reagierte scharf: Aussenminister Lars Løkke Rasmussen bezeichnete den Vorfall auf der Plattform X als «absolut inakzeptabel». Die dänische Regierung bestellte zudem den russischen Botschafter ein.

Russland erklärte wiederum, der Helikopter hätte ein Risiko für die Fregatte dargestellt. Botschafter Wladimir Barbin erklärte in einer Stellungnahme, dass es sich um eine dänische Provokation gehandelt habe. «Der Versuch der dänischen Seite, die provokativen Aktionen des Helikopters gegen die russische Fregatte als Routineübung zu erklären, gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der möglichen Folgen einer solchen Rücksichtslosigkeit.»

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es immer wieder zu Spannungen zwischen Nato-Kräften und russischen Schiffen in europäischen Gewässern.



