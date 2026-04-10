Rosie Dawson war gerade auf dem Nachhauseweg, als ihre wertvolle Handtasche geklaut wurde. Der Dieb hatte überhaupt keine Ahnung von dem Ausmass seiner Beute. In der Tasche schlummerte ein millionenschweres Ei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Enzo C. stahl 2024 in London Tasche mit Fabergé-Set

Dieb wurde 2025 in Belfast mit falschen Papieren festgenommen

Gericht verurteilte ihn am Donnerstag War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

So hatte der Dieb sich das nicht vorgestellt! Eigentlich war Enzo C.* (29) auf der Jagd nach dem schnellen Geld. Der Kokainsüchtige zog eines Abends los, um sich mit einem kleinen Taschendiebstahl seine Drogen zu finanzieren. Am Ende hatte er aber ein Ei in der Hand. Der Wert: umgerechnet über zwei Millionen Franken.

Der Diebstahl fand bereits am 7. November 2024 statt, wie die Londoner Polizei mitteilt.

Auf der Suche nach einem Opfer wurde Enzo C. gegen 21.50 Uhr im Londoner Stadtteil Soho fündig. Vor dem Pub «Dog and Duck» entwendete er laut «Daily Mail» die Designertasche von Rosie Dawson, einer Mitarbeiterin der Firma Craft Irish Whisky.

Teures Ausstellungsstück für Werbeveranstaltung

Dawson meldete den Diebstahl umgehend bei der Polizei, die daraufhin die Ermittlungen einleitete. Was der Dieb nicht wusste: In der Handtasche befand sich ein limitiertes Fabergé-Set, bestehend aus Fabergé-Ei und Uhr, im Wert von über 2 Millionen Franken.

Was das Ei in der Tasche verloren hatte? Laut «Daily Mail» wurden die beiden Gegenstände zuvor an einer Werbeveranstaltung im Soho-Whisky-Club ausgelegt. Und Dawson nahm das Fabergé-Set nach dem Ende der Veranstaltung wieder an sich. Sie war für das wertvolle Gut verantwortlich.

Fabergé-Set einfach verschenkt

Was dem Dieb auch entgangen war: Enzo C. wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Beamten konnten ihn daher schnell identifizieren und schrieben ihn zur Fahndung aus. Nach einem weiteren Diebstahl am 9. November wurde er in Belfast von der nordirischen Polizei verhaftet, wo er zunächst eine falsche Identität angab.

Vor Gericht bekannte sich Enzo C. schuldig in den Punkten Diebstahl und Falschangaben. Dass er bei dem Handtaschen-Klau den Coup seines Lebens begann, sei ihm jedoch nicht klar gewesen. Wie die «Daily Mail» berichtete, bestanden seine Anwälte bei der Argumentation darauf, dass er «keine Ahnung vom Wert der Gegenstände hatte» und diese verschenkte.

Panik bei Dawson

Laut «Daily Mail» kam das Gericht dem Dieb etwas entgegen. Es akzeptierte, dass Enzo C. während der Tat nicht wusste, was er da tatsächlich geklaut hatte. Gleichzeitig mussten sie bei der Entscheidung die Seite des Opfers miteinbeziehen. Dawson verfiel in eine besonders grosse Panik, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihre Tasche weg war.

Das Gericht verurteilte den Wiederholungstäter jetzt zu einer Haftstrafe von 27 Monaten. Auch wenn der Dieb nun seine Strafe absitzen wird, ist das Rätsel um das wertvolle Ei noch nicht gelöst. Laut Ermittlungsleiter Detective Constable Arben dauern die Ermittlungen weiter an. Mit Hochdruck wird das Fabergé-Set gesucht. «Wir bitten jeden, der über Informationen verfügt, sich mit uns in Verbindung zu setzen.»

* Name bekannt