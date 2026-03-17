Trickdieb stiehlt wertvolle Ringe in Schaffhausen

Darum gehts
- Unbekannter klaut Dienstagmorgen Ringe in Schaffhauser Schmuckgeschäft
- Täter nutzte Ablenkungstrick, trug orange Jacke, hat Vollbart
- Wert der gestohlenen Ringe: mehrere tausend Franken pro Stück
Kurz nicht aufgepasst und schon schlägt der Täter zu! Am Dienstagmorgen klaut ein unbekannter Trickdieb in der Stadt Schaffhausen zwei Ringe im Wert von jeweils mehreren tausend Franken aus einem Schmuckgeschäft. Das Verkaufspersonal war während des Diebstahls kurzzeitig abgelenkt gewesen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.
Die Schaffhauser Polizei geht davon aus, dass der Dieb bereits am Tag zuvor in einem anderen Schmuckgeschäft zugeschlagen hat. Dort hat er per Ablenkungstrick einen Diamantring gestohlen. Als die Verkäuferin abgelenkt war, hatte er das Schmuckstück ausgetauscht und infolgedessen gestohlen.
Täter hat dunkle Haare und Vollbart
Erste Ermittlungen der Schaffhauser Polizei ergaben, dass der Tatverdächtige kurz vor dem Diebstahl am Dienstagmorgen ein anderes Uhren- und Schmuckgeschäft in der Stadt Schaffhausen aufgesucht, hierbei jedoch nichts gestohlen hatte.
Die Polizei sucht jetzt nach einem 20–30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und Vollbart. Bei der Tat trug er eine orange Jacke. Hinweise können bei der Schaffhauser Polizei gemeldet werden.