Trickdieb stiehlt wertvolle Ringe in Schaffhausen

Ein Trickdieb hat am Dienstagmorgen in Schaffhausen zwei teure Ringe gestohlen. Der Mann nutzte einen Ablenkungstrick in einem Schmuckgeschäft am Fronwagplatz. Die Polizei vermutet, dass er tags zuvor einen weiteren Diebstahl beging.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannter klaut Dienstagmorgen Ringe in Schaffhauser Schmuckgeschäft

Täter nutzte Ablenkungstrick, trug orange Jacke, hat Vollbart

Wert der gestohlenen Ringe: mehrere tausend Franken pro Stück War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurz nicht aufgepasst und schon schlägt der Täter zu! Am Dienstagmorgen klaut ein unbekannter Trickdieb in der Stadt Schaffhausen zwei Ringe im Wert von jeweils mehreren tausend Franken aus einem Schmuckgeschäft. Das Verkaufspersonal war während des Diebstahls kurzzeitig abgelenkt gewesen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Schaffhauser Polizei geht davon aus, dass der Dieb bereits am Tag zuvor in einem anderen Schmuckgeschäft zugeschlagen hat. Dort hat er per Ablenkungstrick einen Diamantring gestohlen. Als die Verkäuferin abgelenkt war, hatte er das Schmuckstück ausgetauscht und infolgedessen gestohlen.

Täter hat dunkle Haare und Vollbart

Erste Ermittlungen der Schaffhauser Polizei ergaben, dass der Tatverdächtige kurz vor dem Diebstahl am Dienstagmorgen ein anderes Uhren- und Schmuckgeschäft in der Stadt Schaffhausen aufgesucht, hierbei jedoch nichts gestohlen hatte.

Die Polizei sucht jetzt nach einem 20–30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und Vollbart. Bei der Tat trug er eine orange Jacke. Hinweise können bei der Schaffhauser Polizei gemeldet werden.