Hamas-Kommandant bei israelischem Angriff getötet

Der Chef einer Hamas-Brigade ist bei einem israelischen Luftangriff in Khan Junis ums Leben gekommen. Die palästinensische Miliz bestätigt dies.

Yannick Weber Newsdesk

Die israelische Armee gab am Samstag bekannt, in Khan Junis im Süden des Gazastreifens eine Operation durchgeführt zu haben. «Vor Kurzem hat die israelische Armee zusammen mit dem Inlandgeheimdienst Schin Bet einen hochrangigen Terrorführer des militärischen Arms der Hamas ins Visier genommen», schrieb die Armee auf X. Die Hamas bestätigte später, dass Samir Abu Younis, Chef der Rafah-Brigade, beim Luftangriff getötet worden sei. Laut Al Jazeera wurde ein Zelt beschossen, in dem Vertriebene untergebracht waren. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Laut dem «Spiegel» gehörte Samir Abu Younis (53) seit 1991 zu den Kassam-Brigaden und hatte in Rafah mehrere Führungsposten inne. Trotz der Waffenruhe gehen die israelischen Angriffe weiter. Laut dem Gesundheitsministerium der Hamas wurden am Samstag innerhalb der letzten 48 Stunden 16 Menschen getötet und 68 verletzt.