DE
FR
Abonnieren

«Haben eine ernste, harte Lektion bekommen»
Russischer Top-General kritisiert Kreml wegen Ukraine-Krieg

Ein ehemaliger russischer Generaloberst übt scharfe Kritik am Kreml und am Geheimdienst. Wladimir Tschirkin bemängelt unter anderem die Vorbereitung auf den Ukraine-Krieg. Seine Äusserungen könnten für ihn gefährlich werden, wie weitere Kreml-Kritiker zeigen.
Publiziert: 15:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/10
Der ehemalige russische Generaloberst Wladimir Tschirkin übt scharfe Kritik am Kreml und am Geheimdienst.
Foto: IMAGO/dreamstime

Darum gehts

  • Russischer General kritisiert Kreml und Geheimdienst für Ukrainekrieg-Vorbereitung
  • Ex-Kommandeur zweifelt öffentlich an offiziellen Verlustzahlen Russlands
  • Kritik am Krieg kann in Russland mit bis zu 15 Jahren Straflager bestraft werden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

In Russland wagt kaum jemand, den Kreml offen zu kritisieren – schon gar nicht auf hoher militärischer Ebene. Umso bemerkenswerter sind die jüngsten Aussagen von Generaloberst Wladimir Tschirkin, dem früheren Oberbefehlshaber der russischen Landstreitkräfte.

«Ich habe nicht vor, jemanden zu kritisieren, aber Russland war meiner Meinung nach erneut nicht auf einen Krieg vorbereitet», sagte er kürzlich in einem Interview mit dem russischen Sender RBK. «Wir haben eine ernste, harte Lektion erhalten», fügte er mit Blick auf den seit 2022 andauernden Krieg gegen die Ukraine hinzu.

Kritik am Geheimdienst

Tschirkin warf der Führung vor, unter einem «Tiflis-Syndrom» zu leiden – der fatalen Annahme, die Invasion in der Ukraine werde so schnell und mühelos verlaufen wie der Fünftagekrieg gegen Georgien 2008. «Am 24. Februar sagten alle, der Krieg sei in drei Tagen vorbei. Aber leider kam es anders», erklärte der General.

Besonders brisant: Der Ex-Kommandeur stellte die Arbeit des russischen Geheimdiensts offen infrage und sprach von «unbefriedigenden» Ergebnissen. «Nämlich, dass 70 Prozent der Bevölkerung der Ukraine für uns seien und 30 Prozent gegen uns. Es stellte sich heraus, dass es genau umgekehrt war: 30 Prozent für uns und 70 Prozent gegen uns.» Zudem deutete er an, die tatsächlichen Verluste Russlands in der Ukraine seien weit höher als offiziell bekannt. Wie viele Soldaten gefallen oder verstümmelt seien, «wisse die Armee», doch die ganze Wahrheit sei «noch nicht erzählt».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Gefahr für Tschirkin

Dass ein hochrangiger Militär öffentlich über Fehleinschätzungen, falsche Geheimdienstinformationen und hohe Verluste spricht, überrascht. Der ukrainische Journalist Denis Kazanskyi kommentierte, dass es dies «noch nie zuvor auf so hohem Niveau» gegeben habe. Kritik am Krieg kann in Russland mit bis zu 15 Jahren Straflager geahndet werden. Beobachter sehen deshalb erhebliche Gefahren für Tschirkin. Der General geriet schon früher ins Visier der Justiz: 2013 wurde er wegen angeblicher Bestechung abgesetzt und zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Mehr zum russischen Angriffskrieg
Russland hat mehr Panzerfahrzeuge als vor dem Ukraine-Krieg
Laut Bericht
Russland hat mehr Panzerfahrzeuge als vor dem Ukraine-Krieg
Putin weicht keinen Millimeter von seinen Forderungen ab
Mit Video
Witkoff in Moskau
Putin weicht keinen Millimeter von seinen Forderungen ab
Kreml schweigt über US-Besuch
Witkoff-Besuch am Dienstag
Kreml schweigt über US-Besuch
Trump nennt Ukraine-Verhandlungen mit Putin «einigermassen gut»
Kreml akzeptiere einige Punkte
Trump nennt Gespräche mit Putin «recht gut»

Hausarrest, Straflager und Exil

Die Liste derer, die den Kreml und Präsident Wladimir Putin (73) kritisierten, ist trotz aller Risiken lang. Einige, wie Alexei Nawalny (†47) oder der frühere Geheimdienstmitarbeiter Alexander Litwinenko (†44), bezahlten dafür mit ihrem Leben. Andere, wie der Schachweltmeister Garri Kasparow (62) und der Unternehmer Michail Chodorkowski (62), führen ihren Kampf gegen Moskau aus dem Exil.

Auch Marija Aljochina (37), Mitglied des regierungskritischen Performance-Kollektivs Pussy Riot, spürte die Repressionen des Kremls. Zwei Jahre verbrachte sie in einem Straflager, dazu anderthalb Jahre im Hausarrest mit einer elektronischen Fussfessel. In der ZDF-Sendung «Markus Lanz» schilderte Aljochina, wie ihr die Flucht gelang: Im Mai 2022 entkam sie, indem sie sich als Essenskurierin ausgab, über Belarus nach Lettland. Erst kürzlich verurteilte ein russisches Gericht sie – in Abwesenheit – wegen angeblicher Verleumdung der Armee zu 13 Jahren Gefängnis. Ihrer Gruppe Pussy Riot droht bei einer Anhörung am 15. Dezember die Einstufung als «extremistische Organisation».

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen