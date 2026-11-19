Kaum ein Game sah je so echt aus wie «GTA VI». Jetzt macht Putins Armee daraus Ernst: Am Releasetag wirbt sie im Look des Covers um Soldaten – für einen echten Krieg ohne Neustart-Knopf. Auch die Ukraine nutzt den Hype.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Gamer haben 13 Jahre lang auf «Grand Theft Auto VI» gewartet, am Donnerstag ist das Game erschienen. Noch am selben Tag benutzt das russische Verteidigungsministerium es, um Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine anzuwerben. Die Ukraine war noch schneller.

Fotorealistisch wie nie: «GTA VI» verwischt die Grenze zwischen Game und Wirklichkeit. Am Releasetag springt Putins Armee auf den Hype auf und wirbt im Cover-Look um Soldaten. Nur: An dieser Front gibt es kein zweites Leben.

Auf seinem offiziellen Telegram-Kanal und auf der staatlichen Plattform Max veröffentlichte Moskaus Kriegsministerium ein Plakat, das genau wie das berühmte violett-pinke Cover des Games aussieht. Wo sonst «Grand Theft Auto» steht, steht in der typischen Schrift: «Служба по контракту», also «Vertragsdienst». Darunter heisst es: «Wähle deine Mission! Vertragsdienst in den Streitkräften Russlands.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Panzer statt Sportwagen

Statt Luxusautos, Yachten und Palmen zeigt die Collage Soldaten in Schutzwesten, einen Kampfpiloten, eine Drohnenpilotin mit VR-Brille, Panzer, einen Kampfhelikopter, Raketenwerfer und ein Kriegsschiff. Zwei der Figuren erinnern an Jason und Lucia, die Hauptfiguren des Games. Auf den Uniformen prangen russische Flaggen und das «Z», das Symbol der Invasion. In der Ecke: «18+».

Laut der Nachrichtenagentur AFP hat Googles Erkennungstool SynthID die Bilder als KI-generiert eingestuft.

Russische Staatsmedien feierten den Post. Das Boulevardportal Life.ru titelte: «Rockstar, rück zur Seite!» Rockstar Games ist der GTA-Hersteller.

Bitterer Hintergrund

Lustig ist der Hintergrund nicht. Vertragssoldaten sind heute die wichtigste Nachschubquelle der russischen Armee, und vor allem sie werden an die Front geschickt. Der Kreml lockt mit hohen Antrittsprämien und Sold, was gerade für Geringverdiener in armen Regionen verlockend ist. Laut dem unabhängigen Portal Meduza werden auch Studenten für Drohneneinheiten angeworben, teils mit dem Versprechen einer kurzen Dienstzeit. Menschenrechtler warnen, dass solche Verträge in der Praxis unbefristet verlängert werden können.

Der Preis ist enorm: Das unabhängige Medium Mediazona und der russische Dienst der BBC haben bis Anfang November die Namen von rund 286'000 getöteten russischen Soldaten dokumentiert. Die tatsächliche Zahl dürfte noch höher liegen. Moskau selbst veröffentlicht seit Jahren keine Zahlen.

Ukraine war schneller

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Schon am Montag, drei Tage vor dem Release, hatte das 1. Korps Asow der ukrainischen Nationalgarde einen rund dreiminütigen Rekrutierungstrailer im GTA-Stil veröffentlicht. Darin kehrt ein Soldat mit dem Rufnamen «Alvi» von der Front zurück und soll eine neue Kameradin abholen. Zwischen Ausbildungsszenen explodiert auch der Kreml. Korpskommandant Denys Prokopenko hat einen Auftritt und sagt: Bei Asow zähle vor allem der Mensch.

Die Botschaft der Ukrainer ist allerdings eine ganz andere: Während die ganze Welt auf «GTA VI» warte, mache Asow seine eigenen Spielregeln. Und: «Krieg ist kein Spiel.»

Von Rockstar Games gab es bisher keine Stellungnahme zu den beiden Kampagnen.