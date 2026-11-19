Finde unser Easter Egg im Video und gewinne mit etwas Glück eine Playstation 5 Digital Edition inklusive dem brandneuen GTA VI im Wert von über 700 Franken.

Mit der Polizei in der gefährlichsten Stadt der Welt

Mit der Polizei in der gefährlichsten Stadt der Welt

Hast du ganz genau hingeschaut? Was hält unser Blick-Käfer bei seinem kurzen Auftritt in der Hand? Fülle das Formular aus und nimmt an der Verlosung teil. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlosen wir eine Playstation 5 Digital Edition zusammen mit dem neuen GTA VI.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 25. November 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.