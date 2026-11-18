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Streamer Zarbex spielt erstmals «GTA 6»
Er klaut ein Auto
Streamer Zarbex spielt erstmals «GTA 6»
Der Streamer Zarbex, einer der Grössten seines Metiers in Deutschland, vertröstete für den Release des Games gar seine eigene Grossmutter, die an diesem Tag Geburtstag hätte.
Publiziert: 17:55 Uhr
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