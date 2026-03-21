Eine Lawine hat am Samstag im Val Ridanna zehn Menschen erfasst. Es gibt Todesopfer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lawine im Ridnautal reisst zehn Menschen mit, Rettungsaktion läuft

Alle Betroffenen trugen Notfallsender zur Ortung im Schnee bei sich

Fünf Helikopter und alpine Rettungsteams im Einsatz auf 2300 Metern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Im Ridnautal in Südtirol läuft am Samstag eine grossangelegte Rettungsaktion, nachdem eine Lawine zehn Menschen mitgerissen hat. Das berichtet «La Presse». Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Nachmittag meldet, gibt es zwei Tote und einen Schwerverletzten. Zwei Skibergsteiger wurden tot aus den Schneeverwehungen geborgen, ein weiterer wurde mit einem österreichischen Rettungshelikopter ins Universitätsklinikum nach Innsbruck geflogen.

Die Notfallmeldung war um 11.40 Uhr eingegangen. Die Betroffenen trugen alle einen Notfallsender bei sich – unverzichtbare Ortungsgeräte, um Vermisste im Schnee aufzuspüren.

Der Unfall ereignete sich 2300 Meter über Meer. Bei der Rettungsaktion waren laut «La Presse» insgesamt fünf Helikopter im Einsatz, Ansa schrieb gar von sechs Maschinen. Rund achtzig Rettungskräfte waren vor Ort.

+++ Update folgt. +++