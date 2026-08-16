Ein Lagerhaus des russischen Online-Händlers Wildberries wurde in der Nacht von ukrainischen Streitkräften angegriffen. Das Logistikzentrum in Koledino steht in Flammen. Videos zeigen eine gewaltige Rauchwolke.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ukrainische Drohnen griffen Wildberries-Lagerhaus bei Moskau in der Nacht an

Wildberries verkauft militärische Ausrüstung, Tochterfirma steht auf EU-Sanktionsliste

Am 11. August brannte bereits ein anderes Logistikzentrum von Wildberries

Marian Nadler Redaktor News

Ukrainische Streitkräfte haben in der Nacht zu Sonntag ein grosses Lagerhaus des russischen Online-Händlers Wildberries ins Visier genommen. Aufnahmen des Telegramkanals «Exilenova Plus» zeigten eine gigantische Rauchwolke über dem Logistikzentrum im Dorf Koledino, rund 50 Kilometer von Moskau entfernt.

Der Gouverneur der Oblast Moskau, Andrej Worobjow (56), bestätigte den Drohnenangriff auf Telegram. «Zum Zeitpunkt des Angriffs wurden die Mitarbeiter an einen sicheren Ort evakuiert – keiner von ihnen wurde verletzt», schrieb er. Die Ukraine greift im Verlauf des Krieges mit Russland regelmässig Infrastruktur tief im russischen Hinterland und in den besetzten Gebieten an. Damit soll Moskaus Fähigkeit, den Krieg fortzusetzen, geschwächt werden.

Wildberries-Tochter mit Sanktionen belegt

Bereits am 11. August brannte ein Logistikzentrum von Wildberries im russischen Dorf Nowaja Usman nach ukrainischen Luftangriffen. Auch im Juli kam es schon zu Angriffen auf den Liefergiganten.

Wildberries bietet online militärische Ausrüstung, darunter Drohnenkomponenten und Schutzwesten an. Die Banktochter des Unternehmens wurde im Juli von der EU wegen ihrer finanziellen Beiträge zum russischen Staatshaushalt mit Sanktionen belegt.