DE
FR
Abonnieren
Hier liegt ein echter Mensch in der Krippe
0:37
ARD-Show gibt zu reden:Hier liegt ein echter Mensch in der Krippe

Gottesdienst an Heiligabend
Deutsches Staatsfernsehen schockiert mit Schleim-Jesus

Ein bizarrer Schleimberg statt der traditionellen Krippe mit Maria, Josef und Jesuskind sorgt für Aufregung in Deutschland.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/4
Christmette in der Kirche St. Maria in Stuttgart: Vor den Geistlichen liegt eine undefinierbare schleimige Masse.
Foto: Screenshot ARD

Darum gehts

  • Die ARD zeigte an Heiligabend einen Gottesdienst mit Schleimberg statt Krippe
  • Politiker und Internetnutzer kritisieren die Christmette in der Kirche St. Maria in Stuttgart
  • Pfarrer Thomas Steiger sagt, man habe «nicht provozieren, aber auch nicht wegschauen» wollen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Georg NopperRedaktor News

Statt einer heimeligen Krippe mit Maria, Josef und Jesuskind hat der deutsche Staatssender ARD bei der Cristmette an Heiligabend einen undefinierbaren Schleimberg auf einem Strohhaufen gezeigt. Übertragen wurde der Gottesdienst live aus der katholischen Kirche St. Maria in Stuttgart, wie «Bild» berichtet. Dort zelebrierte Pfarrer Thomas Steiger (61) die Messe. Für die Krippenfigur war Künstlerin Milena Lorek verantwortlich. 

Für viele Christen war der an einen Alien erinnernden Schleimberg verstörend. Der Stuttgarter CDU-Stadtrat und Kandidat für die Landtagswahl, Klaus Nopper (58), ist empört: «Das ist eklig! Hier wird die Weihnachtsgeschichte im Sinne der Wokeness instrumentalisiert.» Mit einem solchen Programm untergrabe die ARD ihre Legitimation. «Grenzen werden immer weiter verschoben, unsere Werte über Bord geworfen», sagt Nopper. «So zerstört man die Gesellschaft.»

«Führen Religion ins Absurde»

Auch der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Maximilian Mörseburg (33) – ebenfalls aus Stuttgart – kritisiert die Verantwortlichen: «Vertreter beider grosser Kirchen führen unsere Religion immer öfter ins Absurde und nehmen ihr die Würde. Gleichzeitig wundern sie sich, dass sich Menschen von der Kirche abwenden.»

Mehr zu Weihnachten
So viel hat Mariah Carey mit ihrem Weihnachtshit verdient
Mit Video
Song erschien 1994
So viel hat Mariah Carey mit ihrem Weihnachtshit verdient
So hart musste der Samichlaus für die Migros arbeiten
Mit Video
85 Tonnen Säckli
So hart musste der Samichlaus für die Migros arbeiten
Nez-Rouge-Freiwillige meisterten über 5000 Fahrten an Weihnachten
Zwischenbilanz veröffentlicht
Nez-Rouge-Freiwillige meisterten über 5000 Fahrten an Weihnachten
«Dass weniger Fleisch gegessen wird, sehen wir nicht, im Gegenteil»
Fondue chinoise, Rollschinkli
Bell-Chef über das Weihnachtsgeschäft

An Weihnachten sollte laut Mörseburg das Schöne im Vordergrund stehen. Eine solche Installation schrecke nur weiter ab.

Pfarrer verteidigt sich

Im Stuttgarter Schleim-Jesus steckte ein Darsteller. Er war mit feuchtem Reispapier beklebt. Bei der Schock-Christmette sagte Pfarrer Steiger: «Die Krippe zeigt einen echten Menschen, er liegt dort elend, nackt und bloss.»

Gegenüber der «Stuttgarter Zeitung» rechtfertigt sich der Geistliche, man habe «nicht provozieren, aber auch nicht wegschauen» wollen. 

Aber wollten die Messebesucher das an Heiligabend wirklich sehen? Soll darüber hinaus das ganze TV-Publikum von ARD an dieser Grusel-Messe teilhaben? In den sozialen Medien wird die Show teils heftig kritisiert. Ein Nutzer bezeichnet sie etwa als «krank und abartig». «Wegen Grippe konnte ich nicht in die Kirche zum Gottesdienst und hoffte, im Fernsehen ein wenig Besinnlichkeit zu erfahren», so ein weiterer Kommentar. «Ich dachte, ich sehe nicht richtig!»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen