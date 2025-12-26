DE
FR
Mit der Migros gibt ein erster Grossverteiler einen Einblick in das Weihnachtsgeschäft. Das Fazit: Mehr verkauft, bei etwa gleichbleibendem Umsatz.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Die Migros meldet ein «erfolgreiches Weihnachtsgeschäft 2025».
  • Migros meldet am 26. Dezember ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft 2025
  • Hohe Beliebtheit von Grittibänze dank viraler Kampagne «Bänz im Benz»
  • 85 Tonnen Chlaussäckli wurden von Samichlaus in Filialen geliefert
RMS_Portrait_AUTOR_928.JPG
Christian KolbeRedaktor Wirtschaft

Süsser die Kassen nie klingeln als zur Weihnachtszeit: Das gilt auch für die Migros. Der orange Riese hat bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag eine erste Bilanz gezogen und ein «erfolgreiches Weihnachtsgeschäft 2025» vermeldet. 

Es wurden zwar mehr Produkte verkauft, aber der Umsatz in Franken bewegte sich ungefähr auf Vorjahreshöhe, wie es auf Nachfrage von Blick heisst. Das habe vor allem mit den Preissenkungen auf dem Sortiment zu tun. 

Hart arbeiten musste nicht nur das Migros-Personal, sondern auch der Samichlaus. Dieser hat alleine für die Migros 85 Tonnen Chlaussäckli in die Filialen geschleppt. Die Säckli waren bei den Kundinnen und Kunden sehr beliebt. Ebenso wie die Grittibänze, die auch dank des Videos «Bänz im Benz» wie warme Weggli über die Theke gingen. 

Klassiker auf dem Teller

Ebenfalls dank Video-Unterstützung erfreut sich Wichtel Finn immer grösserer Beliebtheit. Der Verkauf der Plüschwichtel hat um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr zugelegt. 

Daneben zeigt sich, dass Herr und Frau Schweizer für Weihnachten sehr klassisch einkaufen. So gehörten etwa Lebkuchen, Panettone und fertige Guetzliteige zum Selberbacken zu den beliebtesten Produkten im Migros-Weihnachtssortiment.

Die Fleischeslust unterm Weihnachtsbaum wurde wie immer mit Fondue Chinoise oder Schinkli gestillt und viele griffen auch zum Räucherlachs. Dazu passend waren Fonduesaucen und Essiggemüse ein Verkaufsschlager. Und natürlich Raclettekäse in allen Variationen. 


