Darum gehts
- Nez Rouge brachte an Weihnachten 9134 Personen sicher nach Hause
- Dienstleistung ist gratis, jedoch nicht immer garantiert
- 766 Freiwillige führten über 5000 Fahrten am 24. und 25. Dezember aus
Der Heimfahrdienst Nez Rouge hat an Weihnachten 9134 Menschen sicher nach Hause gebracht. 766 Freiwillige hätten an Heiligabend und am 25. Dezember über 5000 Fahrten geleistet, teilte Nez Rouge am Freitag mit. Die Aktion von Nez Rouge läuft auch in der Silvesternacht.
Autofahrerinnen und Autofahrer können auf Wunsch die Gratisnummer 0800 802 208 oder die regionale Direktwahlnummer wählen, um mit den Freiwilligen der nächstgelegenen Nez-Rouge-Zentrale verbunden zu werden. Die Dienstleistung ist kostenlos, kann aber nicht garantiert werden. Sie hängt unter anderem von den Wetterbedingungen sowie der Anzahl an Anfragen, Freiwilliger und Fahrzeugen ab.
Für die Neujahrsnacht warnt der Heimfahrdienst auf seiner Webseite: «Achtung, in dieser Nacht haben wir Hochbetrieb, es ist mit langen Wartezeiten zu rechnen.» Es sei ratsam, eine Alternative zu organisieren.