Nez Rouge brachte an Weihnachten 2025 insgesamt 9134 Personen sicher nach Hause. 766 Freiwillige leisteten über 5000 Fahrten. Für die Silvesternacht rechnet der Heimfahrdienst mit Hochbetrieb und längeren Wartezeiten.

766 Freiwillige führten über 5000 Fahrten am 24. und 25. Dezember aus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der Heimfahrdienst Nez Rouge hat an Weihnachten 9134 Menschen sicher nach Hause gebracht. 766 Freiwillige hätten an Heiligabend und am 25. Dezember über 5000 Fahrten geleistet, teilte Nez Rouge am Freitag mit. Die Aktion von Nez Rouge läuft auch in der Silvesternacht.

Autofahrerinnen und Autofahrer können auf Wunsch die Gratisnummer 0800 802 208 oder die regionale Direktwahlnummer wählen, um mit den Freiwilligen der nächstgelegenen Nez-Rouge-Zentrale verbunden zu werden. Die Dienstleistung ist kostenlos, kann aber nicht garantiert werden. Sie hängt unter anderem von den Wetterbedingungen sowie der Anzahl an Anfragen, Freiwilliger und Fahrzeugen ab.

Für die Neujahrsnacht warnt der Heimfahrdienst auf seiner Webseite: «Achtung, in dieser Nacht haben wir Hochbetrieb, es ist mit langen Wartezeiten zu rechnen.» Es sei ratsam, eine Alternative zu organisieren.