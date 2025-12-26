Deutsches Fernsehen schockiert mit Schleim-Jesus

Ein bizarrer Schleimberg statt der traditionellen Krippe mit Maria, Josef und Jesuskind sorgt für Aufregung in Deutschland.

Darum gehts Die ARD zeigte an Heiligabend einen Gottesdienst mit Schleimberg statt Krippe

Politiker und Internetnutzer kritisieren die Christmette in der Kirche St. Maria in Stuttgart

Pfarrer Thomas Steiger sagt, man habe «nicht provozieren, aber auch nicht wegschauen» wollen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Georg Nopper Redaktor News

Statt einer heimeligen Krippe mit Maria, Josef und Jesuskind hat der deutsche Staatssender ARD bei der Cristmette an Heiligabend einen undefinierbaren Schleimberg auf einem Strohhaufen gezeigt. Übertragen wurde der Gottesdienst live aus der katholischen Kirche St. Maria in Stuttgart, wie «Bild» berichtet. Dort zelebrierte Pfarrer Thomas Steiger (61) die Messe. Für die Krippenfigur war Künstlerin Milena Lorek verantwortlich.

Für viele Christen war der an einen Alien erinnernden Schleimberg verstörend. Der Stuttgarter CDU-Stadtrat und Kandidat für die Landtagswahl, Klaus Nopper (58), ist empört: «Das ist eklig! Hier wird die Weihnachtsgeschichte im Sinne der Wokeness instrumentalisiert.» Mit einem solchen Programm untergrabe die ARD ihre Legitimation. «Grenzen werden immer weiter verschoben, unsere Werte über Bord geworfen», sagt Nopper. «So zerstört man die Gesellschaft.»

«Führen Religion ins Absurde»

Auch der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Maximilian Mörseburg (33) – ebenfalls aus Stuttgart – kritisiert die Verantwortlichen: «Vertreter beider grosser Kirchen führen unsere Religion immer öfter ins Absurde und nehmen ihr die Würde. Gleichzeitig wundern sie sich, dass sich Menschen von der Kirche abwenden.»

An Weihnachten sollte laut Mörseburg das Schöne im Vordergrund stehen. Eine solche Installation schrecke nur weiter ab.

Pfarrer verteidigt sich

Im Stuttgarter Schleim-Jesus steckte ein Darsteller. Er war mit feuchtem Reispapier beklebt. Bei der Schock-Christmette sagte Pfarrer Steiger: «Die Krippe zeigt einen echten Menschen, er liegt dort elend, nackt und bloss.»

Gegenüber der «Stuttgarter Zeitung» rechtfertigt sich der Geistliche, man habe «nicht provozieren, aber auch nicht wegschauen» wollen.

Aber wollten die Messebesucher das an Heiligabend wirklich sehen? Soll darüber hinaus das ganze TV-Publikum von ARD an dieser Grusel-Messe teilhaben? In den sozialen Medien wird die Show teils heftig kritisiert. Ein Nutzer bezeichnet sie etwa als «krank und abartig». «Wegen Grippe konnte ich nicht in die Kirche zum Gottesdienst und hoffte, im Fernsehen ein wenig Besinnlichkeit zu erfahren», so ein weiterer Kommentar. «Ich dachte, ich sehe nicht richtig!»