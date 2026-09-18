Ein F-16-Kampfjet der Air National Guard aus Texas ist am Donnerstag bei einem Übungsflug in Michigan abgestürzt. Der Pilot rettete sich per Schleudersitz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft F-16 stürzt am Donnerstag in Michigan ab, Pilot überlebt mit Schleudersitz

Anwohner berichten von Erschütterung, Rauch und Folgeexplosionen auf Trümmerfeld

Eine F-16 kostet rund 80 Mio. US-Dollar, über 25 Länder nutzen sie

Guido Felder Ausland-Redaktor

Ein F-16-Kampfjet ist am Donnerstag während eines Übungsflugs über dem Bundesstaat Michigan abgestürzt. Die Maschine schlug auf einem Feld in einer ländlichen Gegend auf und ging in Flammen auf. Der Pilot konnte sich kurz vor dem Aufprall mit dem Schleudersitz retten, wurde von Rettungskräften geborgen und zur Behandlung in ein Spital gebracht.

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Die Maschine gehörte zur 149. Staffel der Air National Guard aus San Antonio in Texas und nahm an einer gemeinsamen Übung auf dem Stützpunkt Alpena teil. Anwohner berichteten von einer Erschütterung und dichtem Rauch, gefolgt von kleineren Folgeexplosionen auf dem Trümmerfeld.

Weltweit im Einsatz

Beim verunglückten Modell handelt es sich um eine F-16 «Fighting Falcon», einen weltweit verbreiteten Überschall-Mehrzweckkampfjet. Die in den 1970er-Jahren als wendiger Jäger konzipierte Maschine kommt heute für Luftkämpfe, Bodenangriffe und Aufklärungsflüge zum Einsatz und erreicht eine Spitze von über 2400 km/h.

Über 25 Staaten vertrauen auf den Jet, darunter etliche Nato-Länder wie Polen, Dänemark, Belgien, Griechenland, Portugal, Rumänien und die Türkei sowie Partnerstaaten wie Israel, Südkorea, Taiwan, Chile und die Ukraine. Eine neue Maschine kostet rund 80 Millionen US-Dollar.