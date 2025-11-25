DE
FR
Gift-Drama in Istanbul
Obduktionsbericht bestätigt Todesursache

Nach dem tragischen Tod der deutschen Familie in Istanbul enthüllt ein Obduktionsbericht die Todesursache. Sie starb an einem unsachgemäss eingesetzten Mittel, das im Hotel zur Anwendung kam.
Publiziert: vor 3 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Familie B. musste mit Vergiftungserscheinungen ins Spital. Kurz darauf starben Mutter Cigdem B. und die Kinder Kadir und Masal. Später kam auch Vater Servet B. ums Leben.
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Georg NopperRedaktor News

Rund zwei Wochen nach dem Tod einer aus Deutschland angereisten vierköpfigen Touristenfamilie in Istanbul hat ein Obduktionsbericht mehreren Medien zufolge eine Vergiftung mit dem Giftgas Phosphin als Todesursache bestätigt. Für eine Phosphin-Vergiftung seien «stichhaltige Beweise» gefunden worden, schreiben «T24» und der türkische Sender Halk TV unter Berufung auf den Bericht. 

Der Tod der Familie sorgte international für Erschütterung. Nach einem Hotelaufenthalt verschlechterte sich ihr Zustand rapide, wenig später starben die Eltern Servet B.* (†38) und Cigdem B.* (†27) sowie ihre beiden Kinder Masal (†3) und Kadir (†6). 

Mittel gegen Bettwanzen eingesetzt

Laut Untersuchungen setzte eine Schädlingsbekämpfungsfirma das hochgiftige Mittel Aluminiumphosphid im Hotel gegen Bettwanzen ein. Kommt Aluminiumphosphid mit Wasser in Berührung, wird das hochgiftige und potenziell tödliche Gas Phosphin freigesetzt.

Das Hotel wurde nach dem Vorfall geschlossen, im Zusammenhang mit dem Tod der Familie wurden elf Menschen festgenommen, darunter Hotelverantwortliche und Mitarbeiter der Schädlingsbekämpfungsfirma.

* Name bekannt

