Im Norden von Serbien lässt es sich gut entspannen: In einem Kurort in Pačir findet man ein aussergewöhnliches Thermalbad. Dem Badesee wird sogar eine heilende Wirkung nachgesagt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pačirska Banja in Serbien bietet einzigartigen Thermalsee

Mineralreiches Salzwasser hilft bei Hautkrankheiten, Rheuma und Muskelverletzungen

Thermalsee enthält 21 g Salz/Liter, Wassertemperatur liegt bei 30 Grad

Wiebke Köhne

Eingebettet in die wunderschöne Natur Serbiens: Der Kurort Pačirska Banja ist von dichten Bäumen umgeben. Die Stille, die dort herrscht, wird nur vom Gesang der Vögel unterbrochen – die perfekte Atmosphäre für erholsame Ferien.

Die Anlage befindet sich in dem kleinen Dorf Pačir – etwa 50 Kilometer ausserhalb der Stadt Subotica. Wer Pačirska Banja besucht, darf eine Attraktion keinesfalls verpassen: ein etwa 2000 Quadratmeter grosser Thermalsee, der während der Sommermonate seine Farbe wechselt. Je nach Sonneneinstrahlung nimmt er Töne an, die von Hellrosa bis Violett reichen.

Heilende Wirkung des Wassers

Der Grund dafür liegt in einer Reaktion des Mineralwassers mit dem Sonnenlicht. Das Salzwasser des Sees ist mit einem hohen Gehalt an Mineralien wie Natrium, Magnesium und Kalium angereichert. Auch bestimmte Mikroorganismen und Algen tragen zu der Verfärbung bei. Im Winter, wenn die Sonneneinstrahlung abnimmt, verliert der Badesee seine magische Farbe wieder.

Das Salzwasser kann aber noch mehr: Mit einer Salzkonzentration von etwa 21 Gramm pro Liter wird es zur Behandlung von gewissen Hautkrankheiten empfohlen. Daneben soll das Wasser rheumatische Beschwerden und Muskelverletzungen lindern.

Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig

Das Quellwasser des Pačir-Sees entspringt in einer unglaublichen Tiefe von 1400 Metern. Während das Wasser am Grund mit 72 Grad noch viel zu heiss ist, kühlt es auf seinem Weg nach oben immer mehr ab. Die Seetemperatur beträgt noch angenehme 30 Grad.

Eine Nebenerscheinung des Wassers ist der gewöhnungsbedürftige Jod- und Phenolgeruch. Die Dämpfe sollen sich aber positiv auf die Atemwege auswirken.

Ein Besuch lohnt sich: Der Ort ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Norden Serbiens zu erkunden. Die Gegend bietet eine Menge Abwechslung und die Unterkünfte in der Gegend sind sehr preiswert. Der Spa selbst bietet Platz für 1000 Besucher und verfügt neben dem Badesee auch über zwei Hallenbäder.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.